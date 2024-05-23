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Сибирский филиал ПАО "Россети" расчистит более 12 тыс. гектаров трасс линий электропередачи

23 мая 2024, 13:45 484 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики приступили к расчистке от деревьев, кустарников и сухой растительности просек 146 магистральных линий электропередачи, расположенных в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье. В план работ на 2024 год, который выполняет филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири, включены транзиты, участвующие в выдаче мощности Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС, электроснабжении крупных городов и экспортных трубопроводных систем.

Деревья и кустарники в охранных зонах и под проводами линий электропередачи представляют угрозу для бесперебойной передачи электрической энергии при сильном ветре, снегопадах, пожарах. Расчистка просек повышает безопасность ЛЭП, снижает риски коротких замыканий и повреждений проводов.

Более 50% запланированных работ будет проведено в регионах Восточной Сибири, где трассы ЛЭП проходят по густым таежным лесам. Так, в Иркутской области энергетики расчистят около 700 гектаров просек ЛЭП, питающих нефтеперекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Более 3 тыс. гектаров планируется убрать на линиях 220-500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Богучанской ГЭС, которая расположена в Красноярском крае.

Свыше 2 тыс. гектаров трасс ЛЭП приведут к нормативному состоянию в Кемеровской и Томской областях, в том числе 540 гектаров – на линиях, участвующих в передаче электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС из Хакасии на юг Кузбасса.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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