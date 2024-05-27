За три первых месяца 2024 года в распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило более 51 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией жителей города Астрахани на протяжении трех месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» составила почти 5,5%.

Астраханская область входит в топ-5 инвестиционного рейтинга, как самый активный ВИЭ-регион. Почти 50% производимой электроэнергии приходятся на «зеленую» энергетику.

В настоящее время в области альтернативная генерация представлена пятью ветровыми электростанциями (340,2 МВт) и 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию» в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт.