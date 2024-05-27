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Свыше 51 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" в I квартале 2024 года

27 мая 2024, 09:44 180 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

За три первых месяца 2024 года в распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило более 51 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией жителей города Астрахани на протяжении трех месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» составила почти 5,5%.
Астраханская область входит в топ-5 инвестиционного рейтинга, как самый активный ВИЭ-регион. Почти 50% производимой электроэнергии приходятся на «зеленую» энергетику.

В настоящее время в области альтернативная генерация представлена пятью ветровыми электростанциями (340,2 МВт) и 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию» в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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