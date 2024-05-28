На строительной площадке станции замещения идут работы, предшествующие ключевому событию, - постановке турбоагрегата на валоповоротное устройство.

В ходе выполнения пуско-наладочных работ в машзале первого энергоблока приступили к промывкам системы смазки подшипников турбины и турбогенератора. Система смазки - это одна из основных систем турбоустановки. Она обеспечивает подачу масла к подшипникам турбины, поддержание в заданных пределах (стабилизацию) давления и температуры масла перед подшипниками турбины и генератора, подачу масла в систему гидроподъема роторов, очистку от механических примесей и удаление воздуха и воды из масла, циркулирующего в системе.

Турбоагрегат Курской АЭС-2 оснащен подшипниками скольжения. Работа подшипников турбины и генератора возможна только при непрерывной подаче масла на смазку. Турбинное масло температурой 40-45 градусов по Цельсию из бака системы смазки объемом 106 м3 при помощи насосов направляется к подшипникам турбоагрегата, откуда сливается обратно в бак.

«Работы по очистке маслосистемы турбоагрегата проводятся для проверки проходимости трубопроводов, очистки внутренних поверхностей оборудования от возможных механических загрязнений. На этом этапе в бак системы смазки заливается турбинное масло. Далее масло циркулирует по трубопроводам подачи смазки на подшипники турбоагрегата, при этом оно проходит очистку в фильтрах, что обеспечивает удаление загрязнений», - прокомментировал директор Курской АЭС Александр Увакин.

Эти работы проводятся круглосуточно в течение, примерно, 30 дней, до достижения необходимой чистоты маслосистемы. Помимо сотрудников турбинного отделения, за процессом пристально следят работники химического цеха - они постоянно проверяют качество промывки системы.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.

Топливно-энергетический комплекс был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.