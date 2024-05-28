Кто владеет магистралью данных – тот владеет миром

Число пользователей Интернета продолжает стремительно расти, что приводит к резкому увеличению объема данных, передаваемых по глобальным сетям. Более быстрые, дешевые и надежные, чем привычные спутниковые телекоммуникации, подводные кабели передачи данных становятся более важными и востребованными, поскольку могут обеспечить необходимый объем инфотратраффика, отмечают эксперты Фонда Росконгресс в новом аналитическом отчете «Подводные интернет-кабели: критичные уязвимости мировой информационной инфраструктуры».

Однако, рост объемов и скорости передачи данных усиливает проблему уязвимости подводных кабелей. Эволюция глобальной подводной сети в XXI веке повысила риски геополитических, физических и киберугроз. Распространение кабелей и посадочных станций увеличивает возможности для атак и шпионажа, а удаленное управление может усилить кибератаки на инфраструктуру.

В настоящее время 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. Эти кабели являются основой мировой экономики, поскольку с помощью них ежедневно осуществляются финансовые транзакции на сумму более 10 триллионов долл. Они критически важны для национальной безопасности и функционирования современного общества.

Осознавая важность происходящих изменений Китай стремительно наращивает свою долю в качестве владельца и оператора подводных кабелей, вызывая ответные меры со стороны США из-за опасения, что это приведет к усилению способности Китая влиять на мировые потоки данных.

С другой стороны, по мнению аналитиков Фонда, Россия обладает потенциалом стать важным телекоммуникационным хабом между Европой и Азией, обеспечивая прямой маршрут между Западом и Востоком через одну страну, а не через множество стран со своими правилами и стандартами, что, в конечном итоге, позволит значительно сократить расстояние сетей и время прохождения сигнала.

Полный текст аналитического обзора опубликован на сайте Фонда Росконгресс и в Дзен-канале Фонда Росконгресс.