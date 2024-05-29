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Гибкий кабель СКЛОН соответствует мировым стандартам безопасности

29 мая 2024, 17:50 257 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
Авторы и источники / Правообладателям

СПЕЦКАБЕЛЬ получил обновленные декларации на кабельную продукцию.

Предприятие «Спецкабель» получило новые декларации о соответствии продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза. Эти документы подтверждают, что в кабелях ограничено применение опасных веществ.

По итогам испытаний задекларированы следующие виды кабельной продукции:

  • Кабели СКАБ М, изготовленные по техническим условиям ТУ 27.32.13-106-47273194-2021, представляют собой универсальные кабели для сетей с номинальным напряжением до 1 кВ.
  • Кабели СКЛОН, соответствующие ТУ 27.32.13-124-47273194-2022, характеризуются повышенной гибкостью и предназначены для использования в робототехнике.
  • Кабели СПЕЦЛАН Patch, выпускаемые согласно ТУ 27.32.13-080-47273194-2019, являются симметричными парными витыми кабелями повышенной гибкости для структурированных кабельных систем.
  • Кабели ЛОУТОКС КВП, соответствующие ТУ 16.К99-014-2004, представляют собой парные витые кабели категории 5е для цифровых систем связи.

ТР ЕАЭС 037/2016 основан на международных стандартах безопасности, таких как Директива Европейского Союза по ограничению использования опасных веществ. Получение декларации демонстрирует соответствие кабельной продукции завода «Спецкабель» высоким мировым стандартам безопасности.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.85

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