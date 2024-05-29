Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
СПЕЦКАБЕЛЬ получил обновленные декларации на кабельную продукцию.
Предприятие «Спецкабель» получило новые декларации о соответствии продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза. Эти документы подтверждают, что в кабелях ограничено применение опасных веществ.
По итогам испытаний задекларированы следующие виды кабельной продукции:
ТР ЕАЭС 037/2016 основан на международных стандартах безопасности, таких как Директива Европейского Союза по ограничению использования опасных веществ. Получение декларации демонстрирует соответствие кабельной продукции завода «Спецкабель» высоким мировым стандартам безопасности.
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