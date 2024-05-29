Вопросы локализации автокомпонентов поднимут на конференции Creon Conferences «Полимеры в автомобилестроении», которая пройдет 5 июня в Москве. Позицию ведущего российского компаундера на мероприятии представит заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик» Екатерина Смирнова с докладом «Не рулем единым. Локализация полимеров в российском автопроме».



В рамках доклада, эксперт проведет анализ текущего уровня локализации полимерных автокомпонентов отечественных и зарубежных автомобилей, выпускаемых в России, акцентирует внимание как на проблемах, мешающих данному процессу, так и о дальнейших перспективах в данном направлении. Отдельное внимание будет уделено российским компаундам для автомобилестроения.



Актуальность заявленной темы подтверждается на самом высоком уровне: к ускорению локализации полимерных компонентов в автопроме, в частности, входящих в состав руля, призвал 21 мая премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» глава правительства критиковал новую «Волгу» за низкий уровень локализации автомобиля под российским брендом.

Данные проблемы испытывает не только «Волга», но и целый ряд моделей, которые выпускаются на российских заводах, говорят эксперты отрасли.

«Запущенный в производство в конце 2022 года «Москвич», сборочное производство моделей китайских автоконцернов BAIC, KAIYI, SWM, Forthing и JETOUR на площадке Автотор в Калининградской пока имеют достаточно низкий уровень локализации полимерных компонентов», – комментирует Екатерина Смирнова.

Решить проблему локализации в автомобилестроении могут совместные усилия производителей и государства, которое сегодня предпринимает серьезные шаги для придания необходимого импульса данным процессам. Так, вице-премьер Денис Мантуров в середине мая объявил о достижении договоренностей с китайскими автоконцернами по наращиванию уровня локализации в производстве автомобилей на промплощадках нашей страны.

«В разработке и производстве материалов для выпуска локальных автокомпонентов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» имеет, пожалуй, самый большой и релевантный опыт в России. Мы готовы активно им делиться и всецело поддерживать любые инициативы по ускорению локализации полимеров в автомобилях, которые выпускаются на территории Российской Федерации», – заключает Екатерина Смирнова.

Напомним, в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» только за последние два года по программе импортозамещения разработано порядка 20 новых марок для автомобилестроения. Среди них материал для направляющей подушки безопасности, «жидкая кожа» для мягких приборных панелей авто. Внедрением российских полимерных материалов в отечественное автомобилестроение компания успешно занимается с 1994 года.

Полный доклад Екатерины Смирновой «Не рулем единым. Локализация полимеров в российском автопроме» вы можете услышать на конференции «Полимеры в автомобилестроении» 5 июня. Регистрация здесь.