В особой экономической зоне «Оренбуржье» - новый резидент. Строительство завода мостовых конструкций начнется уже в этом году. Предприятие будет единственным в регионе, производящим железобетонные конструкции для строительства и реконструкции мостов. Объем инвестиций - 2,9 млрд рублей. Завод будет выпускать балки, сваи, плиты, стеновые панели. Это еще одно предприятие, которое войдет в строительный кластер, созданный в регионе в последние годы.



В ближайшие три года в ОЭЗ «Оренбуржье» будет построено 10 заводов и создано более 15-ти тысяч рабочих мест. При одобрении Минэкономразвития РФ мы планируем вдвое увеличить территорию экономической зоны в Оренбурге. Общая площадь составит 950 гектаров.



Благодаря нашему системному подходу план по привлечению резидентов в ОЭЗ, рассчитанный до 2030 года, был выполнен за два года. Сейчас решения о локализации производств приняли 16 предприятий, привлечено порядка 46,7 млрд рублей инвестиций.