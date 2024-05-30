Аддитивные технологии на конференции WIRE Plaza

Аддитивные технологии находят все более широкое применение в литейном деле, производстве проволоки и кабеля. Игроков рынка привлекают их преимущества – возможность сократить сроки изготовления и обработки элементов, снизить затраты на материалы. Специфику использования 3D-печати в производстве эксперты раскроют на конференции WIRE Plaza, которая пройдет в рамках международной специализированной выставки проволочной и кабельной промышленности WIRE с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Теме применения аддитивных технологий в литье и производстве проволоки, кабеля и метизов будет посвящен третий заключительный день WIRE Plaza. Соорганизаторами конференции стали главный редактор портала INDUSTRY3D Дмитрий Трубашевский и специализированный проект ADDITIVE MINDED.

Приветственным словом программу третьего дня откроет coпродюсер и модератор WIRE Plaza Евгений Гринин. О том, как наиболее эффективно использовать аддитивное производство в литейной отрасли, расскажет Борис Бычков из компании i3D. С докладом «Высокоскоростная печать полимерами мастер-моделей для отливок» выступит Сергей Благинин из 3Dlife. Преимущества АП в создании металлозаготовок представит Константин Лежнев из AM.TECH. С темой «АП – этап традиционного производства или новый вектор индустрии?» выступит Михаил Кулик из 3D Vision. О EBM-технологии расскажет Кирилл Большаков из AM.TECH. А опытом внедрения VoxelDance Additive при подготовке к 3D-печати поделится Алексей Комаров из 3D Vision.

Проволочная и кабельная индустрии сталкиваются с новыми вызовами и осваивают новые возможности. Международная выставка WIRE поможет найти ответы на многие вопросы отрасли, а дискуссии в рамках деловой программы дадут возможность обменяться мнениями и расширить свои представления о том, что препятствует и что способствует развитию локального рынка.

WIRE входит в альянс выставочных проектов, реализуемых параллельно в ЦВК «Экспоцентр»: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы – «Экспо Фьюжн» и «Металл-Экспо») и Металлоконструкции (организатор – «Металл-Экспо»).

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Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.