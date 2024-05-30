Куйбышевская железная дорога (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") планирует направить на инфраструктуру в Башкирии 5,4 млрд рублей, что на 32,4% больше, чем годом ранее, такие данные представил заместитель начальника КбшЖД Дмитрий Новиков.

"В 2024 году в развитие железнодорожной инфраструктуры планируется инвестировать 5,4 млрд рублей. На предприятиях республики планируется закупить в текущем году продукции для нужд компании на сумму 21 млрд рублей", - сказал Новиков в четверг на заседании Курултая.

Комментируя итоги работы желдороги, он напомнил, что объем погрузки в регионе в 2023 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 1,4% - до 21 млн тонн (за январь-апрель 2024 года - 6,6 млн тонн, рост к январю-апрелю 2023 года на 10,8%), перевозки пассажиров - 5,3 млн человек (1,7 млн человек, рост на 22,7%). Поезда дальнего следования перевезли в минувшем году 0,9 млн человек (рост на 21,6%), за январь-апрель этого года - 0,3 млн человек (рост на 14%), пригородного сообщения - 4,4 млн пассажиров (рост на 21,6%) и 1,4 млн человек (рост на 24,6%), соответственно.

"По итогам года, несмотря на незначительное снижение на текущий момент, мы планируем восполнить допущенное отставание и по окончанию 2024 года выйти на уровень прошлого года - в 21 млн тонн. Перспективы дальнейшего роста связаны с увеличением объемов перевозок нефтеналивных грузов в результате модернизации и наращивания производства на нефтеперерабатывающих заводах <. . . >, а также модернизации и ввода новых производств <,. . . >. Также рост объемов перевозок в регионе подтверждают имеющиеся запросы грузовладельцев на выдачу технических условий", - заверил Новиков.

С начала этого года список региональных грузоотправителей пополнился 45 новыми клиентами (погрузили суммарно 177 тыс. тонн), которые ранее услугами РЖД не пользовались.

В сфере пассажироперевозок РЖД планируют в 2024 году произвести замену подвижного состава поезда Челябинск- Москва на двухэтажные вагоны, рассматривают вопрос о назначении нового поезда Уфа- Москва через Ульяновск- Бугульму- Кандры. В пригородном сообщении, как ожидается, с 8 июня будет назначен дополнительный поезд Тавтиманово- Уфа, в течение года будет продлен маршрут следования 7 поездам на участке Иглино- Уфа- Дема, заменен состав существующих поездов на составы типа "Ласточка". Сейчас в регионе эксплуатируются пять составов "Ласточек", будет добавлено еще 4.