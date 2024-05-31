Участники выставки WIRE 2024

12-я международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE 2024 соберет с 4 по 6 июня в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” производителей, экспертов и аналитиков отрасли, дистрибьюторов, сервис-провайдеров и специалистов по инновациям. В экспозиции будут представлены компании из Турции, с которыми мы рады вас познакомить.

AKOR MAKiNA

Akor Makina работает с 2005 года преимущественно в сфере проволочного оборудования, а также предоставляет консультационные услуги. В 2012 году компания получила первый сертификат в Турции на оборудование для изготовления колючей проволоки, и с тех пор непрерывно сосредоточена на новых разработках и технологиях, сотрудничая с клиентами по всему миру. В портфолио предприятия также входит производство специального оборудования и пресс-форм. В числе важных приоритетов компании – приверженность инновациям, а также надежность и долговечность производимого оборудования.

KOCABEY MAKiNA

Kocabey Makina начала работать в обрабатывающей промышленности в 1994 году, а в сфере машиностроения – в 2013 году. Компания основана в городе Адана с целью способствовать достижению современного уровня в своем секторе путем внедрения новых технологий в своем регионе и стране, следуя инновациям в технологиях, профессионализму, креативности и прозрачности. Kocabey Makina сегодня – одна из ведущих компаний в своем секторе благодаря современным принципам менеджмента, а также внедрению финансовых и административных ноу-хау. Компания применяет современные методы управления во всех подрядных и инвестиционных проектах, выбирая проверенное качество, мастерство изготовления и соблюдение строгих сроков производства в качестве основы своей политики.

SVR SEVER MAKiNE

Компания начала свою деятельность в 1998 году как небольшая токарная мастерская, войдя полноценно в этот сектор в начале 2000-х благодаря инновационным проектам и производимым станкам. SVR Sever Makine удалось обеспечить быстрое производство, высокое качество и простоту в использовании продукции с помощью станка SVR 3000, оснащенного первой системой программируемого логического управления. Сегодня компания стала лидером в области машин для изготовления травяных ограждений и проволочной сетки. SVR Sever Makine продала свыше 1000 машин более чем в 50 странах мира, включая Турцию, Алжир, Румынию, Марокко, Болгарию, Тунис, Беларусь, Кувейт, Гану и Россию, предоставляя всем клиентам постпродажное обслуживание.

TELCiMAKS MAKiNA

Telcimaks Makina основана более 20 назад в городе Конья и стала одним из лидеров по производству проволочного вязального оборудования, причем не только в Турции, но также в Азии и Европе. Главная цель компании — обеспечить устойчивый рост за счет производства машин высочайшего качества и предоставления услуг, которые будут соответствовать потребностям и ожиданиям клиентов. Команда ставит в приоритет обучение и постоянное развитие, коллективную работу, индивидуальный и корпоративный рост, развитие духа сотрудничества с клиентами и поставщиками, защиту и обогащение природной среды для устойчивого качества жизни.

WIRE – это современная платформа для бизнеса и коммуникаций, ориентированная на новые технологии и расширение горизонта индустрии проволочного и кабельного производства и обработки. В новом сезоне организаторы соберут в двух выставочных павильонах десятки компаний из России, Италии, Турции, Китая и Индии, предлагающих новые разработки в области производства оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения, проектирования и сервисов для отраслевых игроков.

WIRE входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК “Экспоцентр”: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы “Экспо Фьюжн” и “Металл-Экспо”) и Металлоконструкции (организатор “Металл-Экспо”).

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Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.