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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетили партнеры предприятия – компания "Луис+"

3 июня 2024, 17:30 347 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Компания «Луис+» -  один из лидеров рынка комплексных систем безопасности. Занимается поставкой оборудования мировых и российских производителей, развивает собственные торговые марки, адаптированные под требования российского рынка. Осуществляет техническую поддержку, помощь в проектировании, обслуживание и ремонт.

Делегация приехала из столицы России, чтобы увидеть процесс производства кабеля своими глазами. Того самого, который они используют при изготовлении и монтаже систем безопасности. Директор Завода по производству Егор Черемисин и коммерческий директор Сергей Хромов лично провели для гостей экскурсию по всем производственным цехам, подробно рассказывая о работе каждой линии и печи, попутно отвечая на технические вопросы.

За время, проведенное на Заводе, гости смогли не только увидеть полный цикл производства кабеля и продукции металлопроката, но и пообщаться с генеральным директором Завода Сергеем Кутеневым. А вечером, несмотря на усталость, с удовольствием прошлись по знаковым местам Орла с одним из лучших экскурсоводов города.        

Такие экскурсии Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» для своих партнеров устраивает регулярно, чтобы люди, которые успешно используют или продают продукцию Завода, могли прикоснуться к процессу производства. И неважно, в каком городе работают партнеры Завода.    

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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