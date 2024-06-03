Компания «Луис+» - один из лидеров рынка комплексных систем безопасности. Занимается поставкой оборудования мировых и российских производителей, развивает собственные торговые марки, адаптированные под требования российского рынка. Осуществляет техническую поддержку, помощь в проектировании, обслуживание и ремонт.

Делегация приехала из столицы России, чтобы увидеть процесс производства кабеля своими глазами. Того самого, который они используют при изготовлении и монтаже систем безопасности. Директор Завода по производству Егор Черемисин и коммерческий директор Сергей Хромов лично провели для гостей экскурсию по всем производственным цехам, подробно рассказывая о работе каждой линии и печи, попутно отвечая на технические вопросы.

За время, проведенное на Заводе, гости смогли не только увидеть полный цикл производства кабеля и продукции металлопроката, но и пообщаться с генеральным директором Завода Сергеем Кутеневым. А вечером, несмотря на усталость, с удовольствием прошлись по знаковым местам Орла с одним из лучших экскурсоводов города.

Такие экскурсии Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» для своих партнеров устраивает регулярно, чтобы люди, которые успешно используют или продают продукцию Завода, могли прикоснуться к процессу производства. И неважно, в каком городе работают партнеры Завода.