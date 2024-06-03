Минэнерго совместно с Минэкономразвития продолжает работу по подготовке методики комплексной оценки социально-экономических эффектов от сооружения гидроэлектростанций, в том числе для экономики страны в целом. Об этом сообщил Павел Сниккарс на совещании Ассоциации «Гидроэнергетика России» по вопросам отраслевого развития.

Крупные энергокомпании приглашаются к взаимодействию для подтверждения эффективности методики оценки социально-экономических эффектов на уровне регионов.

«Методика обосновывает необходимость создания новых ГЭС не только с точки зрения их пользы для энергетиков, но и с учётом всего комплекса позитивных эффектов, которое могут быть на уровне конкретного субъекта Российской Федерации», — подчеркнул он.

В Минэнерго отмечают, что решение о поддержке объектов малой гидрогенерации находится в высокой стадии готовности и позволит строить в среднем около 70 МВт новых малых ГЭС в год. Так, увеличены квоты для поддержки малых ГЭС на оптовом рынке в рамках программы Договоров поставки мощности возобновляемых источников энергии.

Кроме того, Минэнерго предусматривает индексацию тех предельных значений показателей эффективности, с которыми участники могут заявляться на конкурсный отбор.

«Минэнерго действует с учётом мнения гидроэнергетического сообщества. Предложено компромиссное решение о дополнительной индексации примерно на 20%», — отметил замминистра.

Ранее Сергей Цивилев заявил, что в дальнейшем развитии российского топливно-энергетического комплекса развитию гидроэнергетики будет уделено должное внимание.