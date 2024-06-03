Росатом создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего.

Белоярская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивион Росатома) получила награду в категории «Лучший экологический проект промышленных предприятий» за важнейший вклад в безопасную эксплуатацию энергоблока на МОКС-топливе, а именно, - за переход на полную загрузку реактора МОКС-топливом.

Награду вручили в Московском международном Доме музыки. За приз боролись 600 проектов и современных достижений из 14-ти стран мира, включая Россию, Сербию, Индию, Францию и Великобританию. Награду вручили в Московском международном Доме музыки.

В мировой практике промышленное производство топлива, изготовленного полностью на основе регенерированных материалов и его эксплуатация в активной зоне быстрого реактора произошли впервые на Белоярской АЭС. Предприятиями Росатома были разработаны уникальные тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом на основе плутония, выделенного из отработавшего ядерного топлива реакторов БН и ВВЭР, и обеднённого урана, освоено их изготовление в промышленных масштабах, обоснована безопасная эксплуатация на их основе.

«Мы испытываем большую гордость за достижение Белоярской АЭС и атомной отрасли в целом. Эксплуатация БН-800 с МОКС-топливом является ключевым подтверждением возможности реализации замкнутого ядерного топливного цикла. Это достижение поможет обеспечить чистой энергией человечество на столетия вперед, решит проблему обращения с самыми опасными и долгоживущими радиоактивными элементами - минорными актинидами*. После их дожигания в быстром реакторе срок их жизни сократится с миллионов до 300 лет», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Напомним, что в 2023 году БН-800 Белоярской АЭС полностью перешёл на загрузку МОКС-топливом, решив одну из основных задач замкнутого ядерно-топливного цикла. Следующая задача - переход на новый вид топлива для дожигания минорных актинидов. С учетом уже апробированных на БН-600 и БН-800 конструктивных и технологических решений, а также с применением новых инновационных решений проектируется новый энергоблок БН-1200М. К настоящему времени принято решение о сооружении реактора БН-1200М на Белоярской АЭС. Применение новых инновационных решений позволит энергоблоку БН-1200М стать частью ядерной энергетической системы IV поколения.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. Победителей определяли ученые, общественные и государственные деятели, лауреаты государственных премий СССР и России, среди которых: Владимир Котляков, Виктор Савиных, Николай Дроздов.

В рамках работ по направлению «Поколение IV» Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего, основанного на быстрых реакторах, работающих в замкнутом ядерном топливном цикле. Новые технологические решения позволяют полностью использовать энергетический потенциал уранового сырья, а также обладают новым уровнем безопасности и более низким влиянием на окружающую среду.

* МОКС-топливо (от англ. Mixed-Oxide fuel) изготавливается с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана – ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).

Минорные актиниды - это средне- и долгоживущие радиоактивные изотопы америция, кюрия, нептуния, которые образуются в процессе работы атомных реакторов и содержатся в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ). Именно минорные актиниды составляют максимум неудобств при переработке ОЯТ, а также делают дорогим процесс хранения в долгосрочной перспективе. Чтобы не приходилось много лет хранить эти изотопы в ОЯТ в особых условиях, можно избавиться от них, вовлекая в топливный цикл, то есть «дожигая» в реакторах на быстрых нейтронах, после чего они превращаются в стабильные продукты.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.