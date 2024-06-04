В депозитарии будут храниться, реставрироваться и выставляться уникальные музейные ценности. Эксперты Учреждения выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство объекта. Его площадь составит почти 1800 квадратных метров.

В деревне Шишкина Архангельской области построят депозитарий «Небесное Кенозерье». Реализация проекта ведется по поручению Президента России Владимира Путина, данному в 2020 году.

Архитектура фондохранилища «Небесное Кенозерье» представляет собой совокупность разновеликих восьмиугольных форм, что напрямую отсылает к «восьмерику» – строительному модулю деревянного зодчества Русского Севера. По словам главного эксперта проекта Оксаны Пономаревой, здание будет функционально разделено на две зоны.

«В первой зоне будет оборудован экспозиционный зал анфиладного типа с постоянным размещением коллекции расписных «небес» XVIII – XIX веков, а во второй – фондохранилище с научно-исследовательской частью. При этом экспозиционную часть разместят в одноэтажной части здания, а помещения для хранения, реставрации и рабочие места сотрудников – в двух-трехэтажной», – рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

Депозитарий будет рассчитан на одномоментное присутствие 47 человек. В здании также обустроят помещения акклиматизации, архив, комнаты для хранения тканей, кожи и керамических изделий, а также крупногабаритных предметов из дерева и металла. Входная группа запроектирована с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Депозитарий нацелен на воспроизведение прежнего ракурса зрительского восприятия «небес». «Небо» – особое потолочное перекрытие в деревянных храмах и часовнях, расписанное на библейские сюжеты. Так, каждое «небо» будет помещено на его историческую высоту в свой объем – по масштабу и габаритам максимально приближенный к пространствам храмов, где изначально находился экспонат.

Коллекция монументальной живописи «Кенозерья», состоящая из 17 полных и 5 фрагментарных комплексов, имеет общемировую известность, считается самой значительной и уникальной по своей иконографии в России. Сочетание современных технологий музейного хранения и научной обработки экспонатов с традиционными приемами в строительстве позволит создать красноречивую внешне и глубокую по внутреннему содержанию архитектурную форму депозитария.

Застройщик – ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Генеральный проектировщик – ООО «Архитектурное бюро «Студия 44».