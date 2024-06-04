Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Приглашаем вас присоединиться к первой серии летних вебинаров!
Расписание вебинаров Учебного центра АО «Контактор» в июне:
Спикер: Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».
https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/1488603796
Спикер: Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».
https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/119811563
До встречи на обучении!
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