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Расписание вебинаров Учебного центра АО "Контактор" в июне

4 июня 2024, 15:30 420 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Завод Контактор
Авторы и источники / Правообладателям

Приглашаем вас присоединиться к первой серии летних вебинаров!

Расписание вебинаров Учебного центра АО «Контактор» в июне:

  • 11.06., 10.00 по МСК «Автоматические выключатели ВА04-36 и ВА06-36 с контактными группами до 250 А»

Спикер: Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».

https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/1488603796

  • 25.06., 10.00 по МСК «Автоматические выключатели серии PRO от завода АО "Контактор"»

Спикер: Юров Константин, ведущий специалист Учебного центра по направлению «Силовое оборудование».

https://my.mts-link.ru/j/Kontaktor/119811563

До встречи на обучении!

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Метки: КОНТАКТОР, ВЕБИНАР
Отрасль: Электротехника 
KTKR
6.82

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