Ключевым направлением пятилетнего плана дорожной деятельности на 2024–2028 годы станет развитие опорной сети автомобильных дорог. Профильными региональными ведомствами и Росавтодором подготовлены и утверждены программы дорожной деятельности субъектов Российской Федерации на пятилетний период.

«Дороги, входящие в опорную сеть, имеют стратегическое значение для развития страны. Это федеральные и региональные трассы, формирующие транспортный каркас, по которым движется большой поток машин, грузов и пассажиров. Крайне важно заниматься поддержанием и развитием этих участков. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» среди дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, приведем к нормативу порядка 3,36 тыс. км объектов», ― сказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, в 2023 году в российском законодательстве впервые было закреплено понятие «опорная сеть автомобильных дорог». Соответствующий закон подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В опорную сеть входят дороги, обеспечивающие бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства России. В этом году благодаря федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, составит 70,6 %», ― сообщил Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

Сегодня общая протяженность дорог опорной сети составляет 140,5 тыс. км. Из них 66,2 тыс. км ― федерального значения и 74,3 тыс. км ―регионального или межмуниципального значения.

«В прошлом сезоне по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в нормативное состояние привели 5,8 тыс. км участков, входящих в опорную сеть. На конец 2023 года общая протяженность автомобильных дорог регионального значения, включенных в опорную сеть и находящихся в нормативном состоянии, составила 49,11 тыс. км, это 68,9 %», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Тверской и Московской областях в этом году приведут в нормативное состояние трассу Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Она связывает два региона, а также соединяет две федеральные дороги: М-9 «Балтия» и М-10 «Россия». По ней проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок.

В Тверской области обновляют два участка общей протяженностью 24,3 км. Они включены в план мероприятий дорожного нацпроекта после обращения жителей региона к местным властям. К работам на объектах приступили в 2023 году. На участке протяженностью 14 км уже устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Полностью готовы посадочные площадки. Продолжаются работы по укреплению обочин.

«Реализация национального проекта позволила нам существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети. В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития Тверской области, а также опорную сеть Верхневолжья», ― рассказал губернатор региона Игорь Руденя.

Ввести объекты в эксплуатацию планируют уже летом.

В Московской области на трассе Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка в нормативное состояние приведут несколько участков общей протяженностью 28 км. Дорога проходит через Шаховской, Можайский и Лотошинский округа региона. Ежедневно ей пользуются более 10 тыс. местных жителей. Она не только соединяет населенные пункты между собой, но и является выездом на трассы М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

«В Московской области поддерживаются высокие темпы и большие объемы работ на региональных дорогах по нацпроекту. В этом году ремонт стартовал в апреле ― планируется обновить больше 660 км покрытия более чем на 200 участках дорог. А также достичь показателя норматива опорной сети 97,2 %. В настоящее время порядка 2,5 тыс. региональных дорог включены в опорную сеть Подмосковья, из них 94,5 % ― в нормативном состоянии», ― сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области –министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Псковской и Смоленской областяхремонтируют автомобильную дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Она начинается от федеральной трассы М-1 «Беларусь» в районе населенного пункта Ольша и соединяет два региона. В прошлом сезоне в Псковской области подрядчики обновили 9,7 км, в этом году в Усвятском и Невельском районах в нормативное состояние приведут еще четыре участка общей протяженностью 39,1 км.

«По поводу состояния дороги поступало большое количество жалоб от местных жителей. Благодаря поддержке федерального центра и помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова нам удалось найти дополнительное финансирование и поэтапно приступить к запланированному ремонту трассы крупными участками. Это один из самых масштабных объектов по протяженности в этом сезоне», ―отметил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы и существующий водоотвод, заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части трассы, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепят обочины. Также обновят существующие автобусные остановки, нанесут разметку термопластиком и краской, установят металлическое барьерное ограждение.

В Смоленской области на трассе Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Демидовском районе ремонтируют участки протяженностью 12 км, в Смоленском районе ― 20 км. Специалисты подрядных организаций выполняют фрезерование старого покрытия, устраивают новое асфальтобетонное полотно. Также в этом году будут проведены работы и на других участках.

«Всего же в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы запланировали ремонт участков автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, входящей в опорную сеть региона, общей протяженностью более 55 км в Смоленском, Демидовском и Велижском районах», ― отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Масштабные работы по обновлению опорной сети проходят и в Республике Карелия: здесь приводят к нормативам два участка трассы Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, которая связывает республику с соседней Архангельской областью (дорога проходит по трем районам Архангельской области, благодаря национальному проекту с 2020 по 2023 год в регионе обновили почти 195 км трассы).

В 2024 году в границах Карелии к нормативам приведут 47 км. Дорожники работают на участке с 322-го по 369-й км, который находится между двумя населенными пунктами: поселком Кривцы и районным центром ― городом Пудожем. На отрезке с 322-го по 347-й км заменили водопропускные трубы, а на участке с 347-го по 369-й км укладывают нижний слой асфальтового полотна.

«Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож ― важнейшая магистраль. Ее ремонт позволит связать два региона, а также повысить их туристическую привлекательность», ― рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Завершат все работы и введут объекты в эксплуатацию до конца нынешнего сезона. В планах следующего ― отремонтировать оставшийся участок этой дороги (36,5 км).