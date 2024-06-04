Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Орловский кабельный завод" в 2023 году увеличил выручку до 1,5 млрд рублей

4 июня 2024, 17:45 378 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ

АО «Орловский кабельный завод» (ОКЗ), производитель медных и алюминиевых кабелей и проводов, увеличило выручку по итогам 2023 года, следует из данных Rusprofile. Показатель вырос с 1,3 до 1,5 млрд руб. — на 16%. Чистая прибыль компании увеличилась на 51% и составила 3,4 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 54% и составила 40 млн руб., кредиторская задолженность увеличилась на 30%, до 499 млн руб.

АО «Орловский кабельный завод» выпускает и продает популярные марки медных и алюминиевых кабелей и проводов. Единственный владелец на 2021 год — Мехти Алы Оглы Исмаилов, более актуальных данных нет. По данным правительства Орловской области, с 2002 года ОКЗ являемся одним из ведущих производителей и поставщиков кабеля для строительных и монтажных организаций, производственных предприятий и DIY-сетей. В конце 2022 года ОКЗ завершил активную фазу реализации нацпроекта «Производительность труда», в результате чего предприятию удалось сократить время протекания процесса на пилотном потоке с пяти до трех дней. Гендиректор — Людмила Семенова.

Денис Пискунов

Обсудить на форуме
Метки: ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОКЗ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
04.06.2024
Британская National Grid работает над устранением сетевых ограничений за счет применения инновационных технологий
04.06.2024
В Москве открыли выставку проволочной индустрии
04.06.2024
Андрей Рюмин на совещании с менеджментом дочерних компаний обсудил итоги 2023 года и актуальные задачи распределительного комплекса
04.06.2024
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства депозитария "Небесное Кенозерье" в Архангельской области
04.06.2024
Разработан новый способ получения водорода из солнечной энергии и сельскохозяйственных отходов
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно