АО «Орловский кабельный завод» (ОКЗ), производитель медных и алюминиевых кабелей и проводов, увеличило выручку по итогам 2023 года, следует из данных Rusprofile. Показатель вырос с 1,3 до 1,5 млрд руб. — на 16%. Чистая прибыль компании увеличилась на 51% и составила 3,4 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 54% и составила 40 млн руб., кредиторская задолженность увеличилась на 30%, до 499 млн руб.

АО «Орловский кабельный завод» выпускает и продает популярные марки медных и алюминиевых кабелей и проводов. Единственный владелец на 2021 год — Мехти Алы Оглы Исмаилов, более актуальных данных нет. По данным правительства Орловской области, с 2002 года ОКЗ являемся одним из ведущих производителей и поставщиков кабеля для строительных и монтажных организаций, производственных предприятий и DIY-сетей. В конце 2022 года ОКЗ завершил активную фазу реализации нацпроекта «Производительность труда», в результате чего предприятию удалось сократить время протекания процесса на пилотном потоке с пяти до трех дней. Гендиректор — Людмила Семенова.

Денис Пискунов