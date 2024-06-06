В Подмосковье продолжается реализация масштабных мероприятий в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. На текущий момент энергетики энергосетевой компании «Мособлэнерго» полностью завершили работы на 159 объектах Московской области.

По словам Вице-губернатора Московской области – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, все работы в рамках программы повышения надежности электроснабжения выполняются под строгим контролем Правительства Московской области и регионального министерства энергетики. Общий процент выполнения программы компанией «Мособлэнерго» составляет 62%. Всего в нее вошел 381 электрообъект.

Так, например, благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения дома отдыха «Ратмино», храма Похвалы Богородицы и 20 жилых домов в районе Ратмино г.о. Дубна. Энергетики выполнили необходимые работ в трансформаторной подстанции ТП-265, заменив в электроустановке трансформатор мощностью 180 кВА, который исчерпал свой ресурс за годы эксплуатации, на современный агрегат мощностью 400 кВА.

Также с начала 2024 года работники «Мособлэнерго» заменили 278 опор и 34,2 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Помимо этого, специалист реконструировали 20,6 км 20,6 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 27 трансформаторных подстанций. До конца июня текущего года планируется провести работы еще на 48 электрообъектах Подмосковья.

Как ранее отмечал Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в этом году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей работы проводятся в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском. А также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.

Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.