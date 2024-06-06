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На ТЭЦ "Восточная" завершен капитальный ремонт пункта подготовки газа

6 июня 2024, 11:14 300 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО Дальневосточная генерирующая компания
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Фото: АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Фото: АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Энергетики ТЭЦ «Восточная» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт блочного пункта подготовки газа, включающий замену оборудования и сервисное обслуживание. Все работы энергетики проводили в соответствии с регламентом технического обслуживания и по наработке оборудования от начала эксплуатации.

«На период капитального ремонта на сужающем устройстве была задействована газовая служба станции, инженерный состав и токарный парк. Сервисная организация проверила работу арматуры, произвела обслуживание редукторов, сужающих устройств и пожарно-охранной защиты. Специалисты заменили фильтры, восстановили антикоррозионную защиту газопроводов и газовых сосудов, а также корпуса укрытия. При малярных работах применялись современные композитные полиуретановые краски», – сообщил начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ «Восточная» Дмитрий Баянкин.

Блочный пункт подготовки газа входит в состав газового хозяйства и предназначен для коммерческого учета топлива и его очистки от пыли и других механических примесей. Газ на станцию поступает по газопроводу высокого давления (6,0 кгс/см²). После очистки на пункте подготовки он попадает на дожимные компрессорные станции, где давление повышается до 46,5 кгс/см², после чего подается в камеры сгорания газотурбинных установок.

«В период ремонта выполнено функциональное опробование информационных и измерительных каналов системы автоматического управления, проверены средства измерений коммерческих линий учета газа (основная и резервная), проведена замена измерительных диафрагм, а также опробованы технологические защиты и сигнализации», – сообщил начальник цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ «Восточная» Сергей Конев.

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Метки: РУСГИДРО, ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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