Энергетики ТЭЦ «Восточная» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт блочного пункта подготовки газа, включающий замену оборудования и сервисное обслуживание. Все работы энергетики проводили в соответствии с регламентом технического обслуживания и по наработке оборудования от начала эксплуатации.

«На период капитального ремонта на сужающем устройстве была задействована газовая служба станции, инженерный состав и токарный парк. Сервисная организация проверила работу арматуры, произвела обслуживание редукторов, сужающих устройств и пожарно-охранной защиты. Специалисты заменили фильтры, восстановили антикоррозионную защиту газопроводов и газовых сосудов, а также корпуса укрытия. При малярных работах применялись современные композитные полиуретановые краски», – сообщил начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ «Восточная» Дмитрий Баянкин.

Блочный пункт подготовки газа входит в состав газового хозяйства и предназначен для коммерческого учета топлива и его очистки от пыли и других механических примесей. Газ на станцию поступает по газопроводу высокого давления (6,0 кгс/см²). После очистки на пункте подготовки он попадает на дожимные компрессорные станции, где давление повышается до 46,5 кгс/см², после чего подается в камеры сгорания газотурбинных установок.