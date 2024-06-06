Восьмиполосную переправу возведут в ходе реконструкции Ярославского шоссе на 39-м км в Пушкинском городском округе.

Новый мост протяженностью более 70 м будет разделен на два отдельных направления движения, по четыре полосы в каждую сторону. Помимо этого, проектом предусмотрено устройство полос безопасности, установка освещения и акустических экранов. Объект будет более устойчивым к возможным неблагоприятным природным явлениям за счет укрепления берегов монолитным бетоном и крупным камнем в русле реки. Расчетная продолжительность строительства нового инфраструктурного объекта составит 14 месяцев.

Существующий мост, построенный в 1970-е годы, демонтируют. Для обеспечения движения на период производства работ на указанном участке ведется строительство временных мостов и объездных дорог.

*** Реконструкция трассы М-8 «Холмогоры» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первый этап (с 35-го по 47-й км) стартовал в марте текущего года. В ходе реконструкции проезжую часть расширят до восьми полос движения.