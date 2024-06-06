Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума подписано Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов инфраструктуры международного аэропорта Омск-Федоровка для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Свои подписи под документом поставили губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. На подписании присутствовал Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Соглашение заключено на срок 49 лет. На сегодняшний день общая стоимость проекта строительства аэропорта составляет более 43 млрд руб.

Концессионное соглашение позволит реализовать проект выноса аэропорта Омска, расположенного в центре города, за пределы городской застройки. Это снимет ограничения для развития как самого аэропорта, так и городской инфраструктуры, а также повысит безопасность полетов и снизит негативное воздействие на жилую застройку.

«Строительство нового аэропорта в Омске жители нашей области ждут уже не один десяток лет. И это для нас действительно знаковое событие. Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать 3,5 миллиона пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта. Аэрокомплекс Омск-Федоровка включен в региональную стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего помимо пассажирских перелетов, транспортировку грузов между Азией и Европой», – сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка было впервые начато в 1982 году и прервано в начале 1990-х. Комплекс недостроенных и не законсервированных зданий и сооружений находится в 15 км от границы Омска. В рамках реализации соглашения старые объекты на участках нового строительства будут демонтированы. За счет средств частного инвестора будет осуществлено проектирование и строительство аэродромной инфраструктуры, современного пассажирского терминала, грузового комплекса и сопутствующих зданий. Государство профинансирует подключение аэропортового комплекса к коммунальным сетям, строительство подъездной дороги, создание объектов управление воздушным движением и оснащение пункта пропуска через госграницу.

«Строительство нового аэропорта за пределами Омска не только снимет ограничения для развития авиасообщения и улучшит качество жизни горожан. Новый аэропорт Омска станет уникальным объектом для всей авиационной отрасли, при проектировании применяются передовые подходы к зданиям пассажирских терминалов, которые значительно упрощают навигацию пассажиров и сортировку багажа. Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря концессии, одному из самых эффективных механизмов государственно-частного партнерства», – отметил председатель ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

Новый аэропорт получит взлетно-посадочную полосу длиной 3200 и шириной 45 метров и будет способен принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. ВПП будет оборудована светосигнальным оборудованием II категории ИКАО. Перрон позволит разместить до 25 воздушных судов. Пропускная способность нового пассажирского терминала запланирована на уровне не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных. Его площадь составит около 30 тыс. кв. м. Терминал будет оборудован телескопическими трапами. Перед зданием на привокзальной площади разместится парковка на 500 машиномест. Новый грузовой комплекс сможет обрабатывать не менее 6 тыс. тонн грузов в год.

«В этом году мы начинаем проектирование аэродромной инфраструктуры и аэровокзального комплекса. Строительство нового аэропортового комплекса начнется в 2026 году. По его завершении город получит комфортабельный аэропорт с потенциалом роста пассажиропотока более чем в два раза, современными технологиями обслуживания пассажиров и авиакомпаний, а также яркой узнаваемой архитектурой», – отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Планируется, что строительство нового аэропортового комплекса будет завершено к концу 2028 года.