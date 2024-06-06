В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума РусГидро и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об использовании механизма «Фабрика проектного финансирования» ВЭБ.РФ, реализуемого при содействии Министерства экономического развития РФ для финансирования строительства и модернизации объектов тепловой энергетики РусГидро на территории Дальнего Востока.

Фабрика проектного финансирования – это финансовый инструмент для поддержки крупных инвестиционных проектов, задача которого - привлечение «длинных» денег. Заемщики получают денежные средства на основании договоров синдицированного кредита с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. Фабрика позволяет обеспечить финансовую устойчивость проектов посредством выделения субсидии, защищающий от повышения ключевой ставки. Государство предоставляет ВЭБ субсидию на компенсацию заемщикам разницы между фактическим значением ключевой ставки и значением, зафиксированным по проектам в Фабрике. В рамках Фабрики финансирования уже одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн рублей. Фабрика поддерживает инвестиционные проекты стоимостью от 3 млрд рублей со сроком финансирования не более 20 лет.

Так, с использованием Фабрики ВЭБ.РФ будут финансироваться проекты строительства и модернизации шести тепловых электростанций РусГидро электрической и тепловой мощностью 2,1 ГВт и 2,6 тыс. Гкал/ч соответственно. Компания возводит Хабаровскую ТЭЦ-4, Артемовскую ТЭЦ-2 и вторую очередь Якутской ГРЭС-2. Владивостокская ТЭЦ-2, которая играет ключевую роль в энергоснабжении столицы ДФО, полностью переведена на газ и модернизируется с заменой половины турбоагрегатов и существенным увеличением мощности. Также в рамках развития энергоснабжения Восточного полигона железных дорог РусГидро строит дополнительные энергоблоки на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии и Партизанской ГРЭС в Приморском крае.

Расширение Партизанской ГРЭС станет первым из шести проектов, на финансирование которого будут привлечены долгосрочные кредиты «Фабрики» ВЭБ.РФ со встроенным механизмом хеджирования предельного уровня ключевой ставки, что позволяет РусГидро значительно снизить стоимость заимствований.

Реализация этих проектов, которые входят в государственную программу по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, даст энергосистеме ДФО более 2 гигаватт новых мощностей и позволит обеспечить надежное снабжение потребителей электроэнергией и теплом, создаст предпосылки для дальнейшего социально-экономического развития регионов. Все шесть проектов ориентированы на использование современного, высокоэффективного оборудования российского производства и отвечают высоким экологическим требованиям.

Дальний Восток является приоритетным для РусГидро регионом – здесь сосредоточено большинство строящихся компанией энергообъектов. За последние годы в ДФО энергохолдинг ввел в эксплуатацию семь новых объектов генерации общей мощностью более 1,5 ГВт.