Филиал Системного оператора Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия (Карельское РДУ) совместно с ООО «Норд Гидро – Белый порог» разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Белопорожских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2) установленной мощностью 24,9 МВт каждая. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых энергообъектов состоялась сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новые станции стали первым крупным объектом генерации, введенным в энергосистеме Карелии за последние 30 лет. Ввод в эксплуатацию Белопорожских ГЭС повышает эффективность оперативно-диспетчерского управления и дает дополнительные возможности по управлению электроэнергетическим режимом в северной части республики.

В процессе проектирования и строительства Белопорожских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2) специалисты Системного оператора принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети».

Они также участвовали в разработке программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Карельского РДУ.

При подготовке к испытаниям и вводу в работу новых энергообъектов специалисты Карельского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы региона с учетом мощности новых объектов генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

В апреле проведены комплексные испытания гидрогенераторов с включением их в сеть. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование генерирующего оборудования в различных эксплуатационных режимах. Также были проведены испытания по определению готовности Белопорожских ГЭС к участию в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ). Успешное завершение комплексных испытаний подтвердило готовность нового объекта генерации к вводу в работу.

С 1 мая станции работают на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Проект, начатый в 2015 году, реализован ООО «Норд Гидро – Белый порог» на территории Кемского района Республики Карелия, на пороге Белый реки Кемь.

Белопорожские ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2) представляют собой низконапорную плотинную русловую гидроэлектростанцию с двумя зданиями ГЭС (Белопорожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2). Установленная мощность электростанций — 49,8 МВт (2×24,9 МВт), проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 231,5 млн кВт·ч.

В зданиях ГЭС установлены четыре гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт (по два в каждом здании), оборудованных поворотно-лопастными турбинами, работающими на расчетном напоре 13,5 м. Производитель гидротурбин — АО «Тяжмаш», генераторов — концерн «Русэлпром». Подпорные сооружения ГЭС образуют водохранилище площадью 11,4 км². Выдача электроэнергии в энергосистему с генераторов станции производится через четыре силовых трансформатора мощностью 32 МВА.