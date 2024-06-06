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Правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург

6 июня 2024, 12:14 265 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство продолжает создавать условия для реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта.

Документ определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и концессионера – инвестора, который будет строить магистраль за счёт собственных и заёмных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру. 

До 1 августа 2024 года проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет включён в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния. В 2025 году из Фонда национального благосостояния для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1% годовых.

Строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 до 400 км в час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, Правительству поручил Президент. Глава государства сделал это по итогам совещания, состоявшегося в середине февраля 2024 года.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТПРОЕКТ, РЖД
Отрасль: Строительство Транспорт 

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