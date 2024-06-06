В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о поэтапном переходе на электротранспорт и развитии зарядной инфраструктуры на территории Калининградской области.

Сторонами соглашения выступают Правительство Калининградской области и организации Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

«У Калининградской области есть все предпосылки стать одним из передовых российских регионов в развитии электротранспорта. Эту задачу нам удаётся решать благодаря надёжным партнёрам из госкорпорации Росатом, с которыми самые смелые проекты будущего удаётся воплощать в проекты настоящего. Особенно важно, что наше партнёрство стимулирует в регионе развитие малого бизнеса в смежных отраслях, в сфере услуг, помогает формировать экологическую культуру у наших граждан», - заявил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Мы предложили комплексный подход по развитию электромобильности в Калининградской области. Для всех сторон это пилотный проект, который разрабатывается совместно с регионом, где задействованы производители батарей и электромобилей, операторы инфраструктуры и поставщики оборудования, представители местного бизнеса. Калининградская область становится в этом смысле лидером в развитии электромобильности. Накопленный опыт и компетенции уже позволяют нам выступить инициатором внедрения подобных программ и в других регионах, где такая потребность уже сформировалась», - отметила президент Топливного дивизиона «Росатома» Наталья Никипелова.

Ключевой проект Росатома на территории Калининградской области - высокотехнологичное производство аккумуляторных батарей для электротранспорта, которое откроется в августе 2025 года. Первая в России гигафабрика накопителей энергии с проектной мощностью 4 ГВт*ч в год, спроектированная по последним передовым технологиям, позволит изготавливать продукцию на уровне мировых аналогов.

«Российские решения - это гарантия надежности и успешной долговременной эксплуатации батарейной системы. Высокотехнологичные аккумуляторы, которые будут производиться на гигафабрике в Калининграде, подойдут для широкой линейки электрического транспорта», - подчеркнул директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона Росатома Александр Камашев.

В планах по развитию зарядной инфраструктуры предусмотрено создание до трех электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей до 2025 года, а также развитие розничной сети электрозарядных станций в период до 2030 года. Первые два электрозарядных хаба установят на территории Калининградской области в количестве 15 станций быстрой зарядки (включая 10 станций совокупной мощностью 1,5 МВт и 5 станций совокупной мощностью 750 кВт с перспективой расширения до 1,5 МВт).

Соглашение реализуется в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года и Программой развития электромобильности Калининградской области.

Ранее в ходе ПМЭФ-2024 Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и электросетевая компания АО «Россети Янтарь» заключили соглашение о развитии электрозарядной инфраструктуры на территории Калининградской области.