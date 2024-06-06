На Петербургском международном экономическом форуме Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и правительство Липецкой области заключили соглашение о создании производства ключевого компонента электротранспорта - тяговых электроприводов в составе электродвигателя, редуктора и инвертора. Документ подписали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и губернатор региона Игорь Артамонов.

Производственные мощности будут расположены на Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Ввод в эксплуатацию производства запланирован на 2025 год. Реализация проекта предполагает локализацию производства продукции на первом этапе с последующим переходом на изготовление электроприводов собственной разработки Росатома.

«Машиностроительная отрасль Липецкой области развивается в нескольких направлениях. У нас успешно работает завод по производству электромобилей, создан кластер по выпуску сельхозтехники и комплектующего оборудования для неё. Совместный проект с Росатомом станет важным звеном в этой цепочке. Мы рады, что такие крупные компании выбирают наш регион для реализации своих проектов, решая вопросы импортозамещения и создавая новые рабочие места», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Создание завода в Липецкой области позволит нам удовлетворить потребности растущего российского рынка электротранспорта в ключевых компонентах российского производства. Росатом как один из национальных технологических лидеров способен подставить плечо российскому автопрому в импортозамещении ключевых компонентов и узлов. Предприятия атомной промышленности способны производить порядка 60% ключевых компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, композитные материалы, различные вспомогательные автокомпоненты. Более того, Росатом способствует формированию в стране целой новой отрасли электродвижения, где предприятия Госкорпорации будут также строить электрозарядные станции и обеспечивать их электроэнергией. Развитие высокотехнологичных производств имеет комплексный эффект для экономики, «вытягивая» ряд смежных отраслей. Так, мы создаем в России полный цикл производства накопителей энергии от собственной добычи литиевого сырья до утилизации отработавших аккумуляторных батарей», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Электродвижение – новое перспективное бизнес направление Росатома. Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» - управляющая компания Топливного дивизиона. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, Росатом ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды.

Предприятия Росатома потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из сплавов редкоземельных металлов (включая РЗМ-сырье), микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, Росатом намерен внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей.

Сотрудничество Росатома с регионами в области электромобильности основано ко комплексном подходе, который включает шаги по внедрению пассажирского электротранспорта и развитию электрозарядной инфраструктуры для стимулирования перехода на электромобили.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.