За четыре месяца 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили ремонт 768 трансформаторных подстанций (ТП), 1 288 км воздушных и 17 км кабельных линий электропередачи (ЛЭП), а также расчистили 724 гектара просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 368 ТП, 74 км воздушных ЛЭП, 16 км кабельных линий электропередачи, расчистили 74 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 400 ТП, 1 214 км воздушных ЛЭП и 1 км кабельных линий электропередачи, расчищено 650 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 9 930 изоляторов, отремонтированы 339 выключателей, 8 км грозозащитного троса.



Напомним, всего в 2024 году энергокомпания планирует направить 5,2 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.