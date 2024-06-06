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6 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и глава Республики Коми Владимир Уйба обсудили создание электросетевой инфраструктуры для промышленной площадки «Зеленец».
Создание первого индустриального парка в Республике Коми планируется к концу 2024 года. На единой площадке будут работать малые и средние предприятия лесной промышленности. Объем инвестиций в проект — более 1 миллиарда рублей. «Россети Северо-Запад» построят для «Зеленца» электросетевую инфраструктуру.
«Лесная промышленность — одна из главных отраслей экономики Республики Коми. Знаю, что проект по созданию индустриального парка находится на личном контроле руководства региона. Хочу заверить, что выполним все работы и обеспечим необходимую мощность в срок», — отметил Артем Пидник.
«Реализация инвестиционных проектов и развитие экономики региона невозможны без строительства электросетевой инфраструктуры. Благодарен компании «Россети Северо-Запад» за системную работу в этом направлении», — подчеркнул Владимир Уйба.
Также Артем Пидник рассказал, что в 2024 году компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в Республике Коми около 4 миллиардов рублей. В частности, энергетики отремонтируют 184 км линий электропередачи, 183 подстанции 35–220 кВ, 170 трансформаторных подстанций, расчистят 1,4 тысячи гектар просек ЛЭП.
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