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"Россети Северо-Запад" построят электросетевую инфраструктуру для индустриального парка "Зеленец" в Коми

6 июня 2024, 17:30 336 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северо-Запад
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Фото: ПАО «Россети Северо-Запад»

Фото: ПАО «Россети Северо-Запад»

6 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и глава Республики Коми Владимир Уйба обсудили создание электросетевой инфраструктуры для промышленной площадки «Зеленец».

Создание первого индустриального парка в Республике Коми планируется к концу 2024 года. На единой площадке будут работать малые и средние предприятия лесной промышленности. Объем инвестиций в проект — более 1 миллиарда рублей. «Россети Северо-Запад» построят для «Зеленца» электросетевую инфраструктуру.

«Лесная промышленность — одна из главных отраслей экономики Республики Коми. Знаю, что проект по созданию индустриального парка находится на личном контроле руководства региона. Хочу заверить, что выполним все работы и обеспечим необходимую мощность в срок», — отметил Артем Пидник.

«Реализация инвестиционных проектов и развитие экономики региона невозможны без строительства электросетевой инфраструктуры. Благодарен компании «Россети Северо-Запад» за системную работу в этом направлении», — подчеркнул Владимир Уйба.

Также Артем Пидник рассказал, что в 2024 году компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в Республике Коми около 4 миллиардов рублей. В частности, энергетики отремонтируют 184 км линий электропередачи, 183 подстанции 35–220 кВ, 170 трансформаторных подстанций, расчистят 1,4 тысячи гектар просек ЛЭП.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД, КОМИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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