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Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство клетевого и скипового стволов рудника «Мир – Глубокий» в Республике Саха (Якутия). По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект.
Строительство нового подземного рудника «Мир – Глубокий» позволит добывать подземным способом руду кимберлитовой трубки «Мир», расположенной в Мирнинском районе региона. Алмазы трубки «Мир» отличаются высоким качеством.
По словам главного эксперта проекта Николая Егера, проходка клетевого и скипового стволов и строительство объектов поверхностного и подземного комплексов будут осуществляться с применением способа замораживания пород.
«Проектом предусмотрено бурение замораживающих скважин, оснащение скважин замораживающими колонками, монтаж на поверхности замораживающей станции и замораживание пород. Это необходимо, так как проходка стволов находится в интервале залегания водонасыщенных пород метегеро-ичерского водоносного комплекса», – отметил представитель Главгосэкспертизы России.
Застройщик – АО «АЛРОСА» (ПАО). Проектировщики – АО «АЛРОСА» (ПАО), институт «Якутнипроалмаз».
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