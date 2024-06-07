Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство клетевого и скипового стволов рудника «Мир – Глубокий» в Республике Саха (Якутия). По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект.

Строительство нового подземного рудника «Мир – Глубокий» позволит добывать подземным способом руду кимберлитовой трубки «Мир», расположенной в Мирнинском районе региона. Алмазы трубки «Мир» отличаются высоким качеством.

По словам главного эксперта проекта Николая Егера, проходка клетевого и скипового стволов и строительство объектов поверхностного и подземного комплексов будут осуществляться с применением способа замораживания пород.

«Проектом предусмотрено бурение замораживающих скважин, оснащение скважин замораживающими колонками, монтаж на поверхности замораживающей станции и замораживание пород. Это необходимо, так как проходка стволов находится в интервале залегания водонасыщенных пород метегеро-ичерского водоносного комплекса», – отметил представитель Главгосэкспертизы России.

Застройщик – АО «АЛРОСА» (ПАО). Проектировщики – АО «АЛРОСА» (ПАО), институт «Якутнипроалмаз».