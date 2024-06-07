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Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства стволов рудника "Мир-Глубокий" в Якутии

7 июня 2024, 12:45 217 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Wikimedia Commons/Staselnik (CC BY-SA 3.0)

Фото: Wikimedia Commons/Staselnik (CC BY-SA 3.0)

Эксперты Учреждения рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство клетевого и скипового стволов рудника «Мир – Глубокий» в Республике Саха (Якутия). По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект.

Строительство нового подземного рудника «Мир – Глубокий» позволит добывать подземным способом руду кимберлитовой трубки «Мир», расположенной в Мирнинском районе региона. Алмазы трубки «Мир» отличаются высоким качеством.

По словам главного эксперта проекта Николая Егера, проходка клетевого и скипового стволов и строительство объектов поверхностного и подземного комплексов будут осуществляться с применением способа замораживания пород.

«Проектом предусмотрено бурение замораживающих скважин, оснащение скважин замораживающими колонками, монтаж на поверхности замораживающей станции и замораживание пород. Это необходимо, так как проходка стволов находится в интервале залегания водонасыщенных пород метегеро-ичерского водоносного комплекса», – отметил представитель Главгосэкспертизы России.

Застройщик – АО «АЛРОСА» (ПАО). Проектировщики – АО «АЛРОСА» (ПАО), институт «Якутнипроалмаз».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство Горнодобывающая промышленность 

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