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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поддержал масштабное профессиональное мероприятие

7 июня 2024, 12:00 265 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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В Москве завершился финал VII Открытого Чемпионата электриков. Его организатором выступила компания ИЭК при поддержке НИУ «МЭИ», а Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предоставил на все очные отборочные и финальные состязания кабельно-проводниковую продукцию.

На соревнованиях собрались 30 лучших электриков России. Перед тем как попасть в финал, участники прошли два отборочных этапа, на которые заявились более трех тысяч начинающих и профессиональных электриков. Каждое задание финала оценивалось экспертами международного уровня.

Победители Чемпионата, а ими стали электрики от 17 до 25 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска, получили денежные призы и сертификаты профессиональных навыков Skills Passport, которые гарантируют попадание в международную базу электриков, подарки от партнеров. Также чемпионы могут получить дополнительное образование на базе МЭИ.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» впервые поддержал такое масштабное профессиональное мероприятие. Участники чемпионата, с которыми удалось пообщаться, с удовольствием делились своими впечатлениями о работе с кабелем EXPERt class, отмечая его гибкость, легкость разделки, качество, соответствие заявленным характеристикам и необычный цвет. Многие финалисты впервые познакомились с кабелем на чемпионате, приятно удивились его качеству и теперь будут использовать кабельную продукцию Завода в повседневной практике.    

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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