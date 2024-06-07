В Москве завершился финал VII Открытого Чемпионата электриков. Его организатором выступила компания ИЭК при поддержке НИУ «МЭИ», а Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предоставил на все очные отборочные и финальные состязания кабельно-проводниковую продукцию.

На соревнованиях собрались 30 лучших электриков России. Перед тем как попасть в финал, участники прошли два отборочных этапа, на которые заявились более трех тысяч начинающих и профессиональных электриков. Каждое задание финала оценивалось экспертами международного уровня.

Победители Чемпионата, а ими стали электрики от 17 до 25 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска, получили денежные призы и сертификаты профессиональных навыков Skills Passport, которые гарантируют попадание в международную базу электриков, подарки от партнеров. Также чемпионы могут получить дополнительное образование на базе МЭИ.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» впервые поддержал такое масштабное профессиональное мероприятие. Участники чемпионата, с которыми удалось пообщаться, с удовольствием делились своими впечатлениями о работе с кабелем EXPERt class, отмечая его гибкость, легкость разделки, качество, соответствие заявленным характеристикам и необычный цвет. Многие финалисты впервые познакомились с кабелем на чемпионате, приятно удивились его качеству и теперь будут использовать кабельную продукцию Завода в повседневной практике.