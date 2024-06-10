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РЭО, Самарская область и "Акрон Холдинг" создадут предприятие по утилизации отходов электроники

10 июня 2024, 17:45 409 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РЭО
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: reo.ru

Фото: reo.ru

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о совершенствовании системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Соглашение подписано 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Отходы электроники и электротехники имеют в себе множество компонентов, как ценных, так и опасных, такие отходы требуют чуткого подхода с точки зрения сбора и утилизации. РЭО и „Акрон Холдинг“ подписали соглашение с Самарской областью, в которой будет налажена целая инфраструктура по обращению с ОЭЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Подписанное трехстороннее соглашение станет существенным вкладом в сохранение окружающей среды, позволит создать рабочие места и увеличить налоговую базу бюджета региона. Будем сопровождать проект, совместно работать над его успешной реализацией», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также рассматривается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники. Создание нового объекта даст дополнительные рабочие места в регионе.

«Самарская область является для нас базовым регионом, с которого началась история создания и развития „Акрон Холдинга“. Строительство нового перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области. Уверен, наш совместный проект, в рамках подписанного соглашения, станет еще одним примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. На большинстве предприятий Холдинга мы стремимся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции. Для реализации этой цели в Самарской области нам потребуется решить ряд задач, в том числе и по налаживанию системы сбора и сортировки отходов электроники», — отметил Павел Морозов.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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Метки: ЭКОЛОГИЯ, РЭО, ИНВЕСТПРОЕКТ, АКРОН ХОЛДИНГ
Отрасль: Строительство 

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