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Отели на 3 тыс. номеров создадут в парке "Даховская поляна" в Адыгее

11 июня 2024, 17:15 290 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Строительство этнопарка "Даховская поляна" позволит создать до 3 тыс. гостиничных номеров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на пленарной сессии международной выставки-форума "Россия".

"Инвесторы видят большой потенциал туристической сферы в Адыгее, мы уже ведем переговоры с сетевыми гостиничными компаниями по размещению на территории (республики - ИФ) гостиниц, в том числе в будущем этнопарке. Планируется создать до 3 тыс. номеров на "Даховской поляне", - сказал Кумпилов.

Как сообщалось, проект туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" оценивался в 1,8 млрд рублей, бюджетный кредит составлял 739,9 млн рублей, затем проект подорожал в 1,6 раза - до 2,8 млрд рублей. Срок реализации - 2022-2024 годы.

В 2023 году завершилось строительство первого этапа автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна" - двух мостов через реку Белая и ручей Дегуако. ПАО "Россети Кубань" подвело к территории парка линии электроснабжения мощностью 4 МВт.

На Даховской поляне будут проходить событийные мероприятия республики, в том числе туда планируется перенести фестиваль адыгейского сыра.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, АДЫГЕЯ, ТУРИЗМ
Отрасль: Строительство 

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