Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Строительство этнопарка "Даховская поляна" позволит создать до 3 тыс. гостиничных номеров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на пленарной сессии международной выставки-форума "Россия".
"Инвесторы видят большой потенциал туристической сферы в Адыгее, мы уже ведем переговоры с сетевыми гостиничными компаниями по размещению на территории (республики - ИФ) гостиниц, в том числе в будущем этнопарке. Планируется создать до 3 тыс. номеров на "Даховской поляне", - сказал Кумпилов.
Как сообщалось, проект туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" оценивался в 1,8 млрд рублей, бюджетный кредит составлял 739,9 млн рублей, затем проект подорожал в 1,6 раза - до 2,8 млрд рублей. Срок реализации - 2022-2024 годы.
В 2023 году завершилось строительство первого этапа автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна" - двух мостов через реку Белая и ручей Дегуако. ПАО "Россети Кубань" подвело к территории парка линии электроснабжения мощностью 4 МВт.
На Даховской поляне будут проходить событийные мероприятия республики, в том числе туда планируется перенести фестиваль адыгейского сыра.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter