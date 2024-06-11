Строительство этнопарка "Даховская поляна" позволит создать до 3 тыс. гостиничных номеров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на пленарной сессии международной выставки-форума "Россия".

"Инвесторы видят большой потенциал туристической сферы в Адыгее, мы уже ведем переговоры с сетевыми гостиничными компаниями по размещению на территории (республики - ИФ) гостиниц, в том числе в будущем этнопарке. Планируется создать до 3 тыс. номеров на "Даховской поляне", - сказал Кумпилов.

Как сообщалось, проект туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" оценивался в 1,8 млрд рублей, бюджетный кредит составлял 739,9 млн рублей, затем проект подорожал в 1,6 раза - до 2,8 млрд рублей. Срок реализации - 2022-2024 годы.

В 2023 году завершилось строительство первого этапа автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна" - двух мостов через реку Белая и ручей Дегуако. ПАО "Россети Кубань" подвело к территории парка линии электроснабжения мощностью 4 МВт.

На Даховской поляне будут проходить событийные мероприятия республики, в том числе туда планируется перенести фестиваль адыгейского сыра.