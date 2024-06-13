Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в регионах обновляют дороги к местам туристического осмотра: уникальным природным комплексам, памятникам архитектуры, культовым сооружениям, историческим достопримечательностям. В этом году в нормативное состояние будет приведено около 330 участков региональных и местных автомобильных дорог.

«Внутренний туризм дает стимул развитию регионов страны, играет важную социальную роль, влияет на повышение качества жизни россиян в целом. Для его развития необходима качественная дорожно-транспортная инфраструктура, позволяющая как автотуристам, так и организованным группам с комфортом добираться до той или иной локации. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» только в 2024 году приведем к нормативам 330 участков региональных и местных дорог, входящих в состав туристических маршрутов. Их общая протяженность составит 1,1 тыс. км», – сообщил Министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Дороги, по которым можно добраться к местам туристического осмотра, приводят к нормативам с самого начала реализации национального проекта.

«В последнее время в нашей стране все большую популярность набирает автотуризм, туризм выходного дня, когда люди ненадолго выезжают в другие города и даже регионы для того, чтобы отдохнуть, посетить достопримечательности, показать детям памятники истории и архитектуры. Для обеспечения доступности мест туристического осмотра мы проделали большую работу: за пять лет реализации нацпроекта обновлено свыше 1,6 тыс. дорожных объектов общей протяженностью 8,2 тыс. км», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Алтайском районе Алтайского края приводят к нормативам 14-километровый участок одного из самых популярных туристических направлений региона – трассы Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь. Это маршрут к природному парку «Ая», на территории которого находятся живописные ландшафты предгорий с лесными массивами, река Катунь и озеро Ая. Также дорога ведет к туркомплексу «Бирюзовая Катунь», где построены комфортабельные места размещения, расположенные у большого искусственного озера с видом на горы, а одним из самых популярных объектов для посещения являются Тавдинские пещеры возрастом более 1,2 млн лет.

Ежегодно по трассе Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь проезжают тысячи машин, поэтому дорожное полотно на объекте нацпроекта восстанавливают по самым современным стандартам безопасности. Ввести объект в эксплуатацию подрядчик планирует в середине июля.

«В этом году Алтай традиционно входит в топ самых популярных мест для летнего отдыха жителей России. Соответственно, увеличивается и транспортный поток на туристических направлениях, поэтому очень важно обеспечить на таких маршрутах комфортное и безопасное покрытие. Реализуя значимые дорожные проекты, мы в первую очередь продолжаем развивать нашу опорную сеть, в которую входят и все туристические направления», ― рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В Мурманской области в этом году завершат дорожные работы на подъезде к Териберке. Это одно из наиболее популярных туристических направлений региона и самый короткий путь к побережью Баренцева моря. Общая протяженность дороги составляет более 41 км, ранее она была грунтовой. Сейчас в работе у дорожников участок реконструкции (с 10-го по 20-й км) и участок капитального ремонта (с 20-го по 35-й км).

«Масштабный проект реконструкции автоподъезда к Териберке – это не просто уложить асфальт, все сложнее: ведется устройство дорожной одежды, поднимается уровень полотна до требуемых отметок, проводятся сложные земляные работы, замена водопропускной системы. По завершении реконструкции поменяется и категория дороги. Все делается для того, чтобы этот район стал еще более доступным для гостей нашего региона, ведь Териберка обладает потрясающей природой, уникальными пейзажами, которые так привлекают туристов», – отметила представитель заказчика работ, заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) Светлана Петренко.

В Республике Крым ремонтируют 13-километровый участок трассы Белогорск – Межгорье. Это маршрут в сафари-парк «Тайган», который располагается на берегу Тайганского водохранилища. В частном парке на площади более чем 30 га крымского предгорья живет около 60 африканских львов. Посетители могут наблюдать за животными в условиях естественной природы Крыма.

Кроме того, ремонтируемый участок трассы проходит по территории трех населенных пунктов и соединяет их с городом Белогорском. Для жителей сел она имеет большое значение, поскольку ведет к социально значимым объектам и имеет регулярное транспортное сообщение.