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Соглашение о сотрудничестве было подписано после официального открытия финала VII Чемпионата электриков IEK.

IEK GROUP и Ассоциация «Электрокабель» (АЭК) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки специалистов для кабельной и электротехнической промышленности. Сотрудничество будет направлено на развитие рабочих профессий, привлечение в отрасль молодежи, повышение качества подготовки в учебных заведениях. Также планируется совместная работа по стандартизации оценки компетенций и квалификации специалистов. Договор подписали директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская и директор по информационной политике Ассоциации «Электрокабель» Александр Гусев.

В последние годы и электротехническая, и кабельная промышленность столкнулись с серьезным кадровым дефицитом: потребность бизнеса закрывается в среднем на 50%. Нехватка кадров связана с демографической ямой, в которой оказалась Россия, а также с низким престижем рабочих профессий: талантливая молодежь предпочитает уходить в IT, продажи, маркетинг. Еще одна проблема — оторванность программ обучения от реальных потребностей бизнеса.

Например, при подготовке специалистов для кабельной промышленности программы обучения не учитывают специфику кабеля: типы металлов и сплавов, маркировку, области применения разных типов кабелей и проводов и т. д. В результате выпускников приходится дообучать уже на производстве. В ближайшие годы кадровый дефицит будет только нарастать, поэтому крупные игроки рынка вовлекаются в процесс развития специалистов, работающих в электротехнической и кабельной отраслях.

«У IEK GROUP есть успешный опыт содействия повышению квалификации специалистов. Например, в систему среднего профессионального образования мы внедрили дисциплину “Цифровой монтаж”, развиваем центры компетенций на базе ссузов. Усилению системы профессионального образования способствовало и введение нового международного стандарта БРИКС, который разработан совместно со странами БРИКС при участии специалистов нашей компании. Сотрудничество с АЭК - еще один наш шаг, который позволит разработать стандарты оценки навыков и квалификации специалистов, усилить систему профессионального образования, привлечь в отрасль молодежь», — рассказывает Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP.

«Соглашение между IEK GROUP и АЭК соответствует стратегии развития ассоциации в кадровых вопросах. В первую очередь оно направлено на объединение ресурсов в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, работающих в кабельной и электротехнической отраслях. Так, планируется масштабная совместная работа: разработка образовательных программ, реализация научно-исследовательских центров, проведение мероприятий, направленных на популяризацию кабельных и электромонтажных специальностей», — дополняет Александр Гусев, директор по информационной политике Ассоциации «Электрокабель».

IEK GROUP — российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.

В ассортименте компании десятки тысяч наименований продукции — от электротехники и светотехники до комплексных решений, включающих автоматизацию, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.

История бизнеса берет свое начало в 1999 году. С 2002 года компания развивает производство на территории России. Сегодня в активе IEK GROUP 10 производственных площадок в Москве (Троицк), Московской области (Ивантеевка), Тульской области (Ясногорск), Новосибирске, Казани, Ульяновске и Санкт-Петербурге. До 50% прибыли компания инвестирует в развитие производства и R&D.

Продукция, входящая в портфель IEK GROUP, отлично зарекомендовала себя в крупнейших проектах в России и за рубежом:

электротехника IEK, в т. ч. флагманские линейки ARMAT, TITAN, KREPTA, BRITE;

светотехника IEK, LEDEL и FEREKS;

телекоммуникационное оборудование ITK;

оборудование для автоматизации ONI и ПО MasterSCADA;

решения для солнечной энергетики и накопления энергии NEOSUN.

Бренд IEK — многократный обладатель почетного знака «Марка № 1» в категории «Электротехника» (в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 гг.).

Рост выручки компании в 2023 году превысил 20%. Финансовая устойчивость бизнеса подтверждается рейтингом кредитоспособности ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» на уровне ruА- с позитивным прогнозом и рейтингом облигаций серии 001P-01 и серии 001P-02 на уровне ruA-, присвоенным агентством «Эксперт РА» в декабре 2023 года.

IEK GROUP является промышленным экспертом и модератором международных профстандартов компетенции «Электромонтаж», а также основателем этой компетенции в профессиональных соревнованиях в РФ. С 2016 года проводит открытый отраслевой чемпионат по электромонтажу – первый в России чемпионат, организованный производителем продукции и услуг. IEK GROUP - многократный обладатель ежегодной премии «HR-бренд».