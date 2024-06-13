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IEK GROUP и Ассоциация "Электрокабель" будут совместно развивать профессиональное образование специалистов для электротехнической отрасли

13 июня 2024, 14:00 437 Время чтения ≈ 6 мин
Источник: Группа компаний IEK
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Директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская

Директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская

Директор по информационной политике Ассоциации «Электрокабель» Александр Гусев

Директор по информационной политике Ассоциации «Электрокабель» Александр Гусев

Соглашение о сотрудничестве было подписано после официального открытия финала VII Чемпионата электриков IEK.

IEK GROUP и Ассоциация «Электрокабель» (АЭК) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки специалистов для кабельной и электротехнической промышленности. Сотрудничество будет направлено на развитие рабочих профессий, привлечение в отрасль молодежи, повышение качества подготовки в учебных заведениях. Также планируется совместная работа по стандартизации оценки компетенций и квалификации специалистов. Договор подписали директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская и директор по информационной политике Ассоциации «Электрокабель» Александр Гусев.

В последние годы и электротехническая, и кабельная промышленность столкнулись с серьезным кадровым дефицитом: потребность бизнеса закрывается в среднем на 50%. Нехватка кадров связана с демографической ямой, в которой оказалась Россия, а также с низким престижем рабочих профессий: талантливая молодежь предпочитает уходить в IT, продажи, маркетинг. Еще одна проблема — оторванность программ обучения от реальных потребностей бизнеса.

Например, при подготовке специалистов для кабельной промышленности программы обучения не учитывают специфику кабеля: типы металлов и сплавов, маркировку, области применения разных типов кабелей и проводов и т. д. В результате выпускников приходится дообучать уже на производстве. В ближайшие годы кадровый дефицит будет только нарастать, поэтому крупные игроки рынка вовлекаются в процесс развития специалистов, работающих в электротехнической и кабельной отраслях.

«У IEK GROUP есть успешный опыт содействия повышению квалификации специалистов. Например, в систему среднего профессионального образования мы внедрили дисциплину “Цифровой монтаж”, развиваем центры компетенций на базе ссузов. Усилению системы профессионального образования способствовало и введение нового международного стандарта БРИКС, который разработан совместно со странами БРИКС при участии специалистов нашей компании. Сотрудничество с АЭК - еще один наш шаг, который позволит разработать стандарты оценки навыков и квалификации специалистов, усилить систему профессионального образования, привлечь в отрасль молодежь», — рассказывает Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP.

«Соглашение между IEK GROUP и АЭК соответствует стратегии развития ассоциации в кадровых вопросах. В первую очередь оно направлено на объединение ресурсов в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, работающих в кабельной и электротехнической отраслях. Так, планируется масштабная совместная работа: разработка образовательных программ, реализация научно-исследовательских центров, проведение мероприятий, направленных на популяризацию кабельных и электромонтажных специальностей», — дополняет Александр Гусев, директор по информационной политике Ассоциации «Электрокабель».

 

IEK GROUP — российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.

В ассортименте компании десятки тысяч наименований продукции — от электротехники и светотехники до комплексных решений, включающих автоматизацию, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование.

История бизнеса берет свое начало в 1999 году. С 2002 года компания развивает производство на территории России. Сегодня в активе IEK GROUP 10 производственных площадок в Москве (Троицк), Московской области (Ивантеевка), Тульской области (Ясногорск), Новосибирске, Казани, Ульяновске и Санкт-Петербурге. До 50% прибыли компания инвестирует в развитие производства и R&D.

Продукция, входящая в портфель IEK GROUP, отлично зарекомендовала себя в крупнейших проектах в России и за рубежом:

  • электротехника IEK, в т. ч. флагманские линейки ARMAT, TITAN, KREPTA, BRITE;
  • светотехника IEK, LEDEL и FEREKS;
  • телекоммуникационное оборудование ITK;
  • оборудование для автоматизации ONI и ПО MasterSCADA;
  • решения для солнечной энергетики и накопления энергии NEOSUN.

Бренд IEK — многократный обладатель почетного знака «Марка № 1» в категории «Электротехника» (в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 гг.).

Рост выручки компании в 2023 году превысил 20%. Финансовая устойчивость бизнеса подтверждается рейтингом кредитоспособности ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» на уровне ruА- с позитивным прогнозом и рейтингом облигаций серии 001P-01 и серии 001P-02 на уровне ruA-, присвоенным агентством «Эксперт РА» в декабре 2023 года.

IEK GROUP является промышленным экспертом и модератором международных профстандартов компетенции «Электромонтаж», а также основателем этой компетенции в профессиональных соревнованиях в РФ. С 2016 года проводит открытый отраслевой чемпионат по электромонтажу – первый в России чемпионат, организованный производителем продукции и услуг. IEK GROUP - многократный обладатель ежегодной премии «HR-бренд».

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Метки: IEK GROUP, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, АЭК
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
IEK
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