Компания Jiangsu Habsans Machinery Co., Ltd. сыграла ключевую роль в запуске нового цеха для производства LAN-кабеля на Крымском кабельном заводе «Евкабель». Оборудование, поставленное Habsans, позволяет заводу достигать производственной мощности до 10,000 км кабеля в месяц и создает 15 новых рабочих мест.

Проект был реализован при поддержке Фонда Развития Промышленности Республики Крым (ФРПРК) с финансированием в размере 28,2 млн рублей. На сайте crimea-news.com можно увидеть фотографии нового цеха, оснащенного оборудованием от Habsans. Оборудование позволяет производить кабель 5 категории, а на церемонии торжественного открытия была представлена готовая продукция в фирменной упаковке в виде гофрокороба на 305 метров.

Компания Habsans не только поставляет высококачественное оборудование, но и предоставляет комплексные решения для кабельных заводов, обеспечивая техническую поддержку и обучение персонала. Аналогичное оборудование, поставленное Habsans, успешно функционирует на нескольких кабельных заводах России, что подтверждает его высокое качество и надежность.

Habsans продолжает активно развиваться, расширяя свою продуктовую линейку и географию поставок. Мы стремимся быть надежным партнером для кабельных заводов по всему миру, предоставляя им передовые технологии и высококачественное оборудование для достижения лучших результатов в их производственной деятельности.