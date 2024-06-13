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"Росэлектроника" разработала самый миниатюрный компьютер на базе Эльбруса

13 июня 2024, 09:45 64 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
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Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новый одноплатный компьютер на базе двухъядерного процессора Эльбрус-2С3. Размеры устройства составляют всего 95 на 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура Эльбрус-2С3 позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. А широкий диапазон рабочих температур обеспечивает возможность применения в бортовых вычислителях авиационной техники.
 
Главной особенностью нового одноплатного компьютера МП21, разработанного специалистами ИНЭУМ им. Брука Концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), является то, что устройство работает на базе полноценного двухъядерного процессора Эльбрус-2С3 с тактовой частотой не менее 1600 МГц. Процессор снабжен встроенным графическим ядром, что позволяет широко применять модуль в системах отображения информации. Распаянная оперативная память объемом до 8 ГБ способна обрабатывать большой объем данных.
 
МП21 может комплектоваться интегрированным твердотельным накопителем объемом от 60 до 480 ГБ и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей передачу выделяемого тепла на охлаждающие конструкции.
 
Модуль МП21 выполнен в бескорпусном исполнении, имеет массу около 100 г без теплораспределительной пластины. Потребляемая мощность составляет не более 40 Вт. Устройство может работать при температуре окружающей среды от - 40 до + 55°С, что позволит использовать его в бортовых вычислителях авиационной техники.

«МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора Эльбрус-2С3. Его массогабаритные характеристики значительно повышают вариативность его использования», - рассказал первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игнат Бычков.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ТЕХНОЛОГИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Электротехника 

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