Бережливое производство: как технология помогает повысить производительность столичных предприятий

3 часа назад
248
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
ДИиПП
Авторы и источники / Правообладателям

К началу 2024 года число столичных промышленных предприятий превысило 4,2 тысячи, каждое третье – высокотехнологичное. Потребность в адаптации к постоянным изменениям и устойчивому развитию приводят к внедрению на московских площадках технологии бережливого производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. 

«Бережливое производство – это подход к управлению предприятием с повышением эффективности рабочих процессов через устранение потерь и ненужных действий. При этом главный фокус работы – на потребителя. Столичные промышленники непрерывно оптимизируют свои производственные процессы для того, чтобы получить продукцию максимального качества. В этом им помогает, в том числе, особая система менеджмента», – рассказал Владислав Овчинский.

Внедрение технологии на московском заводе теплоизоляции «РТК РУ-ФЛЕКС» началось на одном из наиболее важных и востребованных участков, где наносят покрытия на материалы. Это позволило компании конкретизировать и регламентировать процессы так, чтобы каждый сотрудник смог лучше понять специфику и особенности работы линии. Также благодаря созданию визуальной карты процессов и последующему выявлению проблем на каждом из них производитель смог значительно оптимизировать время, затрачиваемое сотрудниками на свои операции. Повышение вовлечённости сотрудников и прозрачность процессов улучшили операционную эффективность. В дальнейшем планируется применить инструменты бережливого производства и на других участках.

Московский Инженерный центр АСК разработал автоматизированный тестер для быстрого и точного контроля печатных плат. Время проверки – от 5 секунд. Тестер универсален, он исключает человеческий фактор и может тестировать несколько плат одновременно, проверяя параметры и документируя результаты. Производители несут большие убытки из-за обнаружения брака на поздних стадиях производства. А тестер столичного центра позволяет быстро и точно проверить печатные платы, повышая производительность предприятия.

Большая часть разработок столичного предприятия «МОСИТЛАБ» – это инструменты технологии бережливого производства. Они ускоряют процессы, улучшают качество и производительность, сокращают потери времени, материалов и ресурсов. В их числе – почтовый робот, который обрабатывает данные, поступающие на информационные каналы предприятия. В его задачи входит автоматическое формирование заказа клиента и обработка входящей почты с последующей фильтрацией писем. Его внедрение позволяет на 85 процентов автоматизировать эту работу. Еще один проект – тендерный робот. Это цифровой сервис анализа данных с электронных торговых площадок для автоматизации участия компании в коммерческих и государственных электронных торгах. Он проводит непрерывный мониторинг сайтов, ищет запросы по необходимым видам продукции и сам формирует значительный объем документации для подачи.

Столичная «Фабрика Вентиляции ГалВент» в рамках внедрения технологии бережливого производства применила около двадцати инструментов. Это более чем в половину сократило время производства изделий ключевой линии, снизило незавершенное производство и расширило возможность дополнительного изготовления до 30 тысяч фасонных изделий в год. На предприятии в том числе проводятся тренинги для повышения квалификации и изучения инструментов бережливого производства. В частности, в рамках четырехдневной программы сотрудники на практике знакомятся с производственными операциями, составляют карту данных с учетом запасов и циклов, логистикой продуктов. Также участники проходят теоретическое обучение методам решения проблем и формированию идеального состояния процессов.

Московский производитель оптики «Айкрафт» в рамках снижения ресурсопотребления установила на свои торговые, офисные и производственные площадки светодиодное освещение. Компания в процессе перехода на полный электронный документооборот, что позволит минимизировать использование бумаги. Персонал обучается методикам бережливого производства, что приводит к экономии ресурсов, снижению издержек и повышению эффективности процессов. Предприятие также отказалось от обработки стеклянных линз по причине безопасности и, в том числе, и из экологических соображений. Обработка стекла создаёт много трудноперерабатываемых отходов, вторичная переработка стекольного боя сложна и дорога из-за технических сложностей. Пластиковые отходы легче транспортировать – они меньше весят и поддаются прессованию, поэтому их переработка проще. Переход на пластиковые линзы сократил время обработки и себестоимость изделий.

Завод «Ламбумиз» успешно применяет принципы бережливого производства. Оптимизация потока производства увеличила выработку одноразовой посуды на 30 процентов на человека в час, сократила время протекания процесса на 31 процент. Сейчас этот опыт распространяется на другие участки производства. На предприятии есть собственные тренеры по бережливому производству, которые активно внедряют свои знания для повышения эффективности работы.

Обсудить на форуме
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал
Глава Nokia продемонстрировал первый в мире телефонный звонок с эффектом "полного погружения"
6 часов назад
Генеральный директор компании Nokia Пекка Лундмарк совершил первый в мире телефонный звонок с использованием технологии «иммерсивного аудио и видео». При звонке по мобильному телефону аудио обычно является монофоническим, а значит «плоским» и менее детальным. Благодаря новой технологии появится пространственное звучание, создавая впечатление, что собеседники находятся ря...
На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди
13 июн. 2024, 17:45:08
На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди. Сегодня прошла презентация продукции.   «Кристалл» – единственное предприятие в России, на котором производят такие проводники. Завод способен выдавать до 150 тонн продукции в месяц – это полностью покрывает потребность российского рынка!     Полые...
В России появится первый отечественный гибридный автомобиль.
13 июн. 2024, 15:57:24
Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», разрабатывающая отечественные электромобили, анонсировала производство первого гибридного автомобиля в России. Он будет собран на базе УАЗ «Профи». Разработку гибридной силовой установки планируют завершить в 2024 году, а для продажи гибридный автомобиль появится предположительно в 2025-2026 году. Гибридный автомобиль пред...
Трансформаторы для РУСЭЛ успешно прошли испытания
13 июн. 2024, 15:44:33
Директор по тендерингу холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Сергей Смирнов и директор ЦУП ЧЭАЗ (входит в РУСЭЛ) Олег Еремин посетили Уфимский трансформаторный завод. Там состоялись испытания двух трансформаторов ТРДН-25000/110, предназначенные для подстанции 110 кВ «Железный Кряж». Апробация оборудования прошла успешно. ПС «Железный Кряж» будет обеспечив...
"Росэлектроника" разработала самый миниатюрный компьютер на базе Эльбруса
13 июн. 2024, 09:45:11
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новый одноплатный компьютер на базе двухъядерного процессора Эльбрус-2С3. Размеры устройства составляют всего 95 на 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура Эльбрус-2С3 позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информацион...
"Росэлектроника" запатентовала уникальный клей для электроники класса military
11 июн. 2024, 14:15:14
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал не имеющий российских аналогов клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и позволит отказаться от закупки японских материалов. Новинка уже проходит госиспытания. Токопроводящие клеи применяются для обеспечения надежных электрических контактов в к...
"Газпром нефть" завершила отраслевые испытания первого российского комплекса оборудования для гидроразрыва пласта
11 июн. 2024, 09:30:23
«Газпром нефть» совместно с партнерами успешно завершила единые отраслевые испытания первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта (ГРП) – главного метода повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений. Перед тестированием отечественного флота ГРП в полевых условиях Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) ра...
"Росэлектроника" запустила производство сверхминиатюрных светодиодных ламп
07 июн. 2024, 12:15:18
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство сверхминиатюрных светодиодных ламп. Они предназначены для индикации и подсветки аппаратуры на кораблях, в автомобилях, на борту самолетов и вертолетов. Благодаря инновационным материалам лампы устойчивы к механическим воздействиям, высокой влажности, соляному туману и экстремальным температурам.   Сверх...
АвтоВАЗ представил электрическую "Ниву"
05 июн. 2024, 17:00:17
АвтоВАЗ представил прототип внедорожника Lada e-Niva Travel с электрической силовой установкой. Об этом сообщает корреспондент «Автопилота» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Lada e-Niva Travel представлена в статусе концепт-кара. По словам представителя АвтоВАЗа, у внедорожника сохранена раздаточная коробка, понижающий ряд и...
"Росэлектроника" импортозаместила СВЧ-комплектующие для радаров
05 июн. 2024, 11:15:08
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно дешевле зарубежных комплектующих и позволят заменить американские, немецкие и французские аналоги.   Линейка СВЧ-модулей разработана входящим в «Росэлектронику» Специальным конструкторским бюро по релейной техники....
В Росатоме разработали инновационную технологию для переработки облученного ядерного топлива
04 июн. 2024, 13:14:43
Ученые Топливного дивизиона и Проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» разработали инновационную технологию очистки и выделения ядерных материалов из облученного ядерного топлива (ОЯТ). Новая технология кристаллизационного аффинажа будет реализована на Модуле переработки облученного уран-плутониевого СНУП-топлива в составе Опытно-демонстрационного энергокомпл...
"Росэлектроника" разработала маршрутизаторы для банкоматов
04 июн. 2024, 11:00:17
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора. Благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей, оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети.   Сервисный маршрутизатор – это телекоммуни...
Проект Белоярской АЭС в области замкнутого топливного цикла получил награду международной премии "Хрустальный компас"
03 июн. 2024, 17:45:15
Росатом создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего. Белоярская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивион Росатома) получила награду в категории «Лучший экологический проект промышленных предприятий» за важнейший вклад в безопасную эксплуатацию энергоблока на МОКС-топливе, а именно, - за переход на полную...
В России разработан инновационный биметаллический контактный рельс для метро
03 июн. 2024, 13:15:14
Компания «ПК ТИТАЛИТ» разработала биметаллический (из стали и алюминия) контактный рельс для метро. Первый трехмесячный цикл его испытаний завершается в Московском метро, рассказали «Ленте.ру» в компании. Это новая для России технология, сейчас все отечественные метрополитены используют стальной контактный рельс, разработанный в первой половине 20 веке по европейской технол...
Компания:
ЗМИ "Сиблента"
"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" дополнительно получит до 5 млн тонн нефти за счет внедрения уникальных технологий
30 мая 2024, 10:00:08
Специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть») и корпоративного научного института в Тюмени приступили к внедрению уникальных технологических решений, которые позволят дополнительно добыть до 5 миллионов тонн за 20 лет из нефтяных оторочек на Среднеботуобинском месторождении. Значительная часть запасов нефтепромысла относится к...
Разработка "Росэлектроники" обеспечит устойчивую проводную связь воинских подразделений
30 мая 2024, 09:30:22
 Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку нового полевого коммутатора «ПОЛЕ-МБШ». Устройство может работать в экстремальных климатических условиях и весит всего 7 кг, что в три раза меньше существующих аналогов. Оборудование предназначено для обеспечения ручной телефонной связи с абонентами в полевых условиях, а также в составе узлов связи кома...
"Росэлектроника" впервые показала мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей
29 мая 2024, 13:00:28
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами для проведения спасательных операций. Новый комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с БПЛА.   С помощью дрона операторы могут в режиме реального времени получать инф...
"Росэлектроника" представляет новейшее телекоммуникационное оборудование для спасателей
29 мая 2024, 11:00:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет мобильные узлы связи и комплексы оповещения, а также аппаратуру профессиональной цифровой радиосвязи на выставке «Комплексная безопасность». Оборудование позволяет оперативно организовать надежную и стабильную связь в полевых условиях, в том числе – во время чрезвычайных ситуаций. Техника успешно поставляется...
Началось заселение первого дома с энергогенерирующим фасадом
28 мая 2024, 13:45:14
Собственники квартир Умного дома «Гелиос» начали получать свои ключи. В России это первый многоквартирный дом с фасадом из солнечных панелей мощностью 180 кВт, решение которого разработано и смонтировано компанией «Юнигрин Энерджи». Солнечный фасад – альтернатива обычному вентилируемому фасаду с функцией генерации электроэнергии без дополнительных расходов на экспл...
"Росэлектроника" начала поставки комплектующих для первого полностью отечественного спутника
27 мая 2024, 15:15:03
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку комплектующих для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» –актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась.   Актуаторы, или исполнительные устройства являются функциональным элементом систем автоматического упр...