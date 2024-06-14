Бережливое производство: как технология помогает повысить производительность столичных предприятий

К началу 2024 года число столичных промышленных предприятий превысило 4,2 тысячи, каждое третье – высокотехнологичное. Потребность в адаптации к постоянным изменениям и устойчивому развитию приводят к внедрению на московских площадках технологии бережливого производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Бережливое производство – это подход к управлению предприятием с повышением эффективности рабочих процессов через устранение потерь и ненужных действий. При этом главный фокус работы – на потребителя. Столичные промышленники непрерывно оптимизируют свои производственные процессы для того, чтобы получить продукцию максимального качества. В этом им помогает, в том числе, особая система менеджмента», – рассказал Владислав Овчинский.

Внедрение технологии на московском заводе теплоизоляции «РТК РУ-ФЛЕКС» началось на одном из наиболее важных и востребованных участков, где наносят покрытия на материалы. Это позволило компании конкретизировать и регламентировать процессы так, чтобы каждый сотрудник смог лучше понять специфику и особенности работы линии. Также благодаря созданию визуальной карты процессов и последующему выявлению проблем на каждом из них производитель смог значительно оптимизировать время, затрачиваемое сотрудниками на свои операции. Повышение вовлечённости сотрудников и прозрачность процессов улучшили операционную эффективность. В дальнейшем планируется применить инструменты бережливого производства и на других участках.

Московский Инженерный центр АСК разработал автоматизированный тестер для быстрого и точного контроля печатных плат. Время проверки – от 5 секунд. Тестер универсален, он исключает человеческий фактор и может тестировать несколько плат одновременно, проверяя параметры и документируя результаты. Производители несут большие убытки из-за обнаружения брака на поздних стадиях производства. А тестер столичного центра позволяет быстро и точно проверить печатные платы, повышая производительность предприятия.

Большая часть разработок столичного предприятия «МОСИТЛАБ» – это инструменты технологии бережливого производства. Они ускоряют процессы, улучшают качество и производительность, сокращают потери времени, материалов и ресурсов. В их числе – почтовый робот, который обрабатывает данные, поступающие на информационные каналы предприятия. В его задачи входит автоматическое формирование заказа клиента и обработка входящей почты с последующей фильтрацией писем. Его внедрение позволяет на 85 процентов автоматизировать эту работу. Еще один проект – тендерный робот. Это цифровой сервис анализа данных с электронных торговых площадок для автоматизации участия компании в коммерческих и государственных электронных торгах. Он проводит непрерывный мониторинг сайтов, ищет запросы по необходимым видам продукции и сам формирует значительный объем документации для подачи.

Столичная «Фабрика Вентиляции ГалВент» в рамках внедрения технологии бережливого производства применила около двадцати инструментов. Это более чем в половину сократило время производства изделий ключевой линии, снизило незавершенное производство и расширило возможность дополнительного изготовления до 30 тысяч фасонных изделий в год. На предприятии в том числе проводятся тренинги для повышения квалификации и изучения инструментов бережливого производства. В частности, в рамках четырехдневной программы сотрудники на практике знакомятся с производственными операциями, составляют карту данных с учетом запасов и циклов, логистикой продуктов. Также участники проходят теоретическое обучение методам решения проблем и формированию идеального состояния процессов.

Московский производитель оптики «Айкрафт» в рамках снижения ресурсопотребления установила на свои торговые, офисные и производственные площадки светодиодное освещение. Компания в процессе перехода на полный электронный документооборот, что позволит минимизировать использование бумаги. Персонал обучается методикам бережливого производства, что приводит к экономии ресурсов, снижению издержек и повышению эффективности процессов. Предприятие также отказалось от обработки стеклянных линз по причине безопасности и, в том числе, и из экологических соображений. Обработка стекла создаёт много трудноперерабатываемых отходов, вторичная переработка стекольного боя сложна и дорога из-за технических сложностей. Пластиковые отходы легче транспортировать – они меньше весят и поддаются прессованию, поэтому их переработка проще. Переход на пластиковые линзы сократил время обработки и себестоимость изделий.

Завод «Ламбумиз» успешно применяет принципы бережливого производства. Оптимизация потока производства увеличила выработку одноразовой посуды на 30 процентов на человека в час, сократила время протекания процесса на 31 процент. Сейчас этот опыт распространяется на другие участки производства. На предприятии есть собственные тренеры по бережливому производству, которые активно внедряют свои знания для повышения эффективности работы.