Правительство профинансирует региональные проекты развития городского электрического транспорта

Ряд регионов получит федеральное финансирование на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,8 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральные средства необходимы для продолжения и завершения ранее начатых проектов строительства трамвайных линий и запуска на маршруты электробусов.

Так, в Ростовскую область будет направлен почти 1 млрд рублей на продолжение модернизации и строительства инфраструктуры для трамвайных маршрутов – путей, тяговых подстанций и электродепо.

Властям Нижегородской области перераспределение федеральных средств позволит завершить проект по приобретению электробусов. Всего в 2024 году планируется закупить 30 машин. На это будет выделено около 700 млн рублей.

Решение позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей этих территорий. На сегодняшний день в стране запущена программа субсидирования проектов развития городского электротранспорта. Помимо Ростовской и Нижегородской областей в ней принимают участие Красноярский, Краснодарский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».