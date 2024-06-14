В Воркуте планируют создать газохимический комбинат и железную дорогу с выходом к СМП

Газохимический комбинат предварительной стоимостью 200 млрд рублей намерены создать в заполярном моногороде Воркуте Республики Коми. Второй стратегический проект - строительство железной дороги с выходом из Воркуты к Северному морскому пути (СМП), этот путь в 2-3 раза удешевит доставку северного завода на полуостров Таймыр, сообщил в своем инвестиционном послании глава республики Владимир Уйба.

"В 2023 году на федеральном уровне принято важное решение о включении Воркуты в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны России. То есть это стратегически важная территория, господдержка которой будет осуществляться на системной основе. В настоящее время разработан мастер-план Воркутинской агломерации, это позволит привлечь средства федерального бюджета и инвесторов, в том числе на такие ключевые проекты, о которых раньше даже не слышали в Воркуте. Это строительство воркутинского газохимического комбината, по инвестициям - порядка 2 млрд евро, то есть 200 млрд рублей. Это создание совершенно новой отрасли и около 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал глава региона.

Власти Коми предложили федеральному правительству еще один уникальный проект, отметил глава региона. "Сегодня Воркута - [транспортный] тупик, хотя у нее великолепные возможности для становления транспортным хабом, всего 200 километров [железной дороги построить], чтобы выйти железной дорогой на Усть-Кару [к Карскому морю] и выйти на Северный морской путь. Объем инвестиций - 20 млрд [рублей], но совокупный объем возвратных средств сложно представим. Это мы сразу расшиваем Воркуту из тупикового моногорода в транспортный хаб, путь из которого в 2-3 раза дешевле, нежели используемые сегодня до СМП. Поэтому мы все заявки сделали по этим двум очень глобальным направлениям - по газохимическому комплексу и по транспортному хабу. Эти материалы зашиты в мастер-план Воркуты", - сообщил глава региона.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Коми с населением около 57 тыс. человек, шестой по величине за Северным полярным кругом, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки, еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России по производству коксующегося угля, используемого в металлургии.