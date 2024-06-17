ЭЛКА-Кабель на форуме "Умный город"

В Перми завершился V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – строим вместе». Глава Минстроя России Ирек Файзуллин принял в нем участие и вручил награды победителям Индекса IQ городов. В мероприятии также участвовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках форума работала выставка, в формировании которой участвовали 34 организации. Они представили собственные проекты и обменялись опытом с ведущими российскими и международными экспертами в профильных сферах.

ЭЛКА-Кабель также принял участие в выставочной экспозиции. Была представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции с уклоном на импортозамещение.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Его цель – повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан.