Энергоблок №2 Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

17 июн. 2024, 17:00:09
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Всего за время ремонта на блоке планируется осуществить около десятка разноплановых модернизационных работ. 

17 июня 2024 года в 00:05 минут (мск) энергоблок №2 Балаковской АЭС в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), который продлится ориентировочно 30 суток. 

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. 

Разгрузка и останов энергоблока осуществлены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. 

В ходе ремонтных работ специалисты произведут замену герметичных кабельных проходок реакторного отделения, выполнят ремонт турбогенератора и перегрузку топлива. В рамках модернизации планируется произвести замену электродвигателя циркуляционного насоса №3.  

В комплекс работ также войдет установка нового программного обеспечения и установка новых шкафов управления. Всего же за время ремонта планируется реализовать около 10-ти модернизационных работ. 

Ещё одной важной задачей станут технологические операции по повышению надежности работы автоматики для поддержания высокого уровня безопасности в ходе эксплуатации энергоблока.  

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе. 

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4. Их суммарная нагрузка составляет 3101 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России. 

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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