Энергоблок №2 Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

Всего за время ремонта на блоке планируется осуществить около десятка разноплановых модернизационных работ.

17 июня 2024 года в 00:05 минут (мск) энергоблок №2 Балаковской АЭС в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), который продлится ориентировочно 30 суток.

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

Разгрузка и останов энергоблока осуществлены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено.

В ходе ремонтных работ специалисты произведут замену герметичных кабельных проходок реакторного отделения, выполнят ремонт турбогенератора и перегрузку топлива. В рамках модернизации планируется произвести замену электродвигателя циркуляционного насоса №3.

В комплекс работ также войдет установка нового программного обеспечения и установка новых шкафов управления. Всего же за время ремонта планируется реализовать около 10-ти модернизационных работ.

Ещё одной важной задачей станут технологические операции по повышению надежности работы автоматики для поддержания высокого уровня безопасности в ходе эксплуатации энергоблока.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4. Их суммарная нагрузка составляет 3101 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.