Российский электромобиль "Атом" сделают с помощью китайских компонентов

2 часа назад
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Источник:
lenta.ru

Основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом», производство которого должны запустить в третьем квартале 2025 года на площадке автозавода «Москвич», будут сделаны в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Об этом со ссылкой на материалы компании «Кама», разработчика «Атома», пишут «Ведомости».

Полностью российскими из наиболее затратных узлов машины должны стать только операционная система «Атом ОС», интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и платформа. Также совместно с китайской стороной разработают проекционный дисплей на лобовое стекло и систему терморегуляции тяговой батареи.

Как отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, закупать производитель хочет технологически сложные в производстве компоненты, которые не делают в России. Между тем в Китае объемы их выпуска достаточно велики, а себестоимость низка.

Организовать выпуск в России либо невозможно, либо очень дорого, а кроме того, займет много времени. Из минусов, добавил эксперт, можно назвать повышение стоимости электрокара, которую удастся сократить только по мере локализации. По состоянию на конец 2023 года стоимость «Атома» оценивалась на уровне чуть более трех миллионов рублей.

Закупать предполагается рулевой механизм и управляющую электронику. Батарея с запасом хода до 500 километров станет результатом сотрудничества с китайской компанией, занимающейся производством аккумуляторов для электромобилей. Двигатель создадут и начнут выпускать вместе с китайской компанией Jee.

Представитель «Камы» рассказал, что к моменту запуска производства модели ее локализация будет составлять 60-70 процентов. Также он сообщил, что в настоящее время 13 функциональных прототипов проходят испытания на полигонах и дорогах общего пользования.

В октябре прошлого года в «Каме» рассказали, что бронь на первую партию машин к тому времени оставили 35 тысяч человек.

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