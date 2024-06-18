Подмосковное предприятие удвоило выпуск кабельной продукции

В рамках модернизации производственной площадки «Кабельный завод «Азимут» удвоил объем выпуска кабельно-проводниковой продукции за счет запуска двух новых линий отечественного производства. Силовой кабель под маркой «КЗ «Азимут», производимый в Дмитровском городском округе Подмосковья, используется по всей России – от социально-бытовых объектов строительства до атомных электростанций и предприятий оборонной промышленности.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 80 млн рублей. За счет запуска нового оборудования, компания увеличила объем переработки меди с 60 до 120 тонн в месяц. Также в ходе модернизации производства, на предприятии заменили часть оборудования и увеличили штат - с 35 до 55 сотрудников. На предприятии работают не только высококвалифицированные сотрудники, но и молодежь, проходящая обучение и стажировку на предприятии», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всю продукцию компания производит из сырья отечественного производства. Медная катанка, пластикаты, экранирующая и огнестойкая ленты, другие многочисленные материалы, поставляются с российских заводов-производителей. География поставок – от Подмосковья до Урала.