Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Республику Хакасия

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки посетил промышленные предприятия Республики Хакасия, а также встретился с главой Республики Валентином Коноваловым.

Денис Мантуров посетил завод «Русал Саянал», являющийся крупнейшим производителем фольги и алюминиевой ленты в России. На предприятии ему показали выпускаемую продукцию, в том числе применяемую при производстве упаковочных материалов. Также Первому вице-премьеру продемонстрировали проект «Саянал-2», который будет построен вблизи действующего производства. Завод «Саянал-2» после ввода в эксплуатацию позволит нарастить производственные мощности компании «Русал» по выпуску гладкой фольги и холоднокатаной ленты на 46,2 тыс. тонн в год, что сделает его крупнейшим предприятием по переработке первичного алюминия в России.

«По объёмам переработки первичного алюминия мы уже вышли на уровень больше 1,1 млн тонн, а должны к 2030 году выйти на 2,5 млн тонн в год. Мы рассчитываем на то, что Хакасия будет вносить вклад в решение этой задачи. Имею в виду расширение площадки алюминиевого завода под наращивание производства фольги. Мы видим сегодня увеличение потребления этой продукции. Коллеги подготовили инвестиционный проект, мы сегодня ознакомились с их предложениями и готовы как федеральное Правительство рассмотреть заявку “Русала„ по кластерной инвестиционной платформе», – подчеркнул Денис Мантуров.

Ассортимент продукции «Саянал-2» будет включать уникальную сверхтонкую фольгу, используемую при производстве комбинированной упаковки аналогичной продукции ушедшей с российского рынка Tetra Pak. Напомним, в 2022 году эта компания решила покинуть российский рынок, что могло негативно сказаться на российских потребителях. Но решение было найдено: российские производители активно включились в работу и общими усилиями преодолели вызов, связанный с обеспечением рынка всеми видами необходимой пищевой упаковки. Проект РУСАЛа — живой пример дальнейшего выстраивания технологически суверенной кооперационной цепочки: на производстве будет выпускаться необходимая для упаковки фольга».

Кроме того, реализация проекта позволит выпускать ещё один тип востребованной продукции для российского рынка – фольгу для литийионных аккумуляторов электромобилей, что важно с учётом планов по развитию производства, обозначенных в концепции по развитию электротранспорта.

Важно, что для реализации таких проектов создаются все необходимые условия – он будет зарегистрирован в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина», создание которой запланировано на 2025 год. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2024 между Республикой Хакасия и компанией «Русал».

Затем Первый вице-премьер осмотрел производственные площадки предприятия «РМ Рейл Абаканвагонмаш», где производятся универсальные и специализированные крупнотоннажные грузовые контейнеры. Мощности предприятия позволяют выпускать до 10 тыс. единиц в год. Компания имеет собственный инжиниринговый центр «РМ Рейл Инжиниринг», в котором осуществляется разработка и отправка на производство новых моделей вагонов. Там при поддержке Минпромторга осуществляется комплекс мероприятий по разработке и освоению производства специализированных изотермических контейнеров для перевозки охлаждённых и замороженных продуктов.

В завершение Денис Мантуров встретился с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым и обсудил вопросы развития промышленного потенциала региона.