"Россети Центр и Приволжье" снизит финансирование инвестпрограммы в 2024 году
4 часа назад
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Почти 23 млрд рублей планирует вложить в инвестиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году. Эта сумма на 27,3% меньше фактического показателя 2023 года, сказано в годовом отчете компании.
Уточняется, что в прошлом году компания потратила на финансирование инвестпрограммы 31,484 млрд рублей (это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году). Рост объемов инвестпрограммы был обусловлен увеличением числа реализации различных проектов. Наибольшая часть инвестиций (45,6%) в 2023 году была потрачена на технологическое присоединение.
В этом году организация заложила на реализацию ремонтной программы 4,562 млрд рублей (в 2023 году эта сумма составила 5,354 млрд рублей).
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