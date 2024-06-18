"Россети Центр и Приволжье" снизит финансирование инвестпрограммы в 2024 году

Почти 23 млрд рублей планирует вложить в инвестиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году. Эта сумма на 27,3% меньше фактического показателя 2023 года, сказано в годовом отчете компании.



Уточняется, что в прошлом году компания потратила на финансирование инвестпрограммы 31,484 млрд рублей (это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году). Рост объемов инвестпрограммы был обусловлен увеличением числа реализации различных проектов. Наибольшая часть инвестиций (45,6%) в 2023 году была потрачена на технологическое присоединение.



В этом году организация заложила на реализацию ремонтной программы 4,562 млрд рублей (в 2023 году эта сумма составила 5,354 млрд рублей).