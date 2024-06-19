Андрей Катаев: стоимость ВИЭ в энергосистеме должна оцениваться с учетом интеграционных мероприятий

3 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Член Правления, директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев принял участие в международной выставке и форуме «RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт».

Выступая на стратегической сессии «Развитие зеленой энергетики в условиях нарастающих санкционных ограничений: экономические и технологические аспекты», Андрей Катаев затронул актуальные вопросы интеграции ВИЭ в энергосистему.

«Еще совсем недавно «солнечный» и «ветряной» киловатты были сами по себе заведомо дороже традиционных, и вопрос об экономической целесообразности увеличения доли ВИЭ не стоял в принципе, вне зависимости от стоимости интеграционных мероприятий. Сегодня это не совсем так или даже совсем не так. Те конкурсы, которые проводит коммерческий оператор, показывают, что текущая стоимость электроэнергии и на СЭС, и на ВЭС в пересчете на одноставочный тариф ниже стоимости для новых традиционных станций. А это значит, что корректность оценки стоимости интеграционных мероприятий будет являться определяющей для корректной оценки экономической целесообразности увеличения доли ВИЭ в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Андрей Катаев.

По словам Андрея Катаева, накопленный международный опыт показывает, что при доле ВИЭ в общем балансе выработки менее 3% значимые интеграционные мероприятия в энергосистеме не требуются. Сейчас доля солнечных и ветровых электростанций в российском энергобалансе не превышает 1%, и развитие ВИЭ в ближайшие годы не потребует существенных затрат на их интеграцию, достаточно донастройки существующих процедур, например, таких как определение мест размещения ВИЭ.

«Но мы должны смотреть дальше, и если речь идет про формирование рациональной структуры генерирующих мощностей, если мы хотим рассматривать эффект от ввода системно значимых объемов ВИЭ в долгосрочной перспективе, необходимо учитывать их полную стоимость - не только стоимость выработки СЭС и ВЭС, которая может быть ниже выработки традиционной генерации, но стоимость интеграционных мероприятий, которая может быть достаточно высока», отметил Андрей Катаев.

Он также отметил, что в составе мероприятий, обеспечивающих компенсацию погодозависимого характера выработки и поддержание резерва на периоды перерывов выдачи мощности ВИЭ, может быть не только ввод новых объектов традиционной генерации и систем накопления, но и поддержание в готовности к работе традиционной генерации в режиме минимального использования паркового ресурса.    

В ходе дискуссии Андрей Катаев ответил на ряд вопросов, связанных с развитием электротранспорта. Он отметил важность, при его массовом развитии, установления гибких тарифных планов на зарядку электромобилей для оптимизации профиля потребления электроэнергии с точки зрения режима работы энергосистемы, прежде всего для минимизации рисков совмещения естественного и «зарядного» пиков потребления, а также возможность эффективного использования зарядной инфраструктуры в качестве системного накопителя за счет использования возможности электромобилей выдавать электроэнергию в сеть.

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