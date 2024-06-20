Федор Опадчий оценил перспективы развития гидрогенерации в России

3 часа назад
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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В Москве на  VIIIВсероссийском водном конгрессе Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий рассказал о подходах к развитию гидрогенерации и ее роли в обеспечении устойчивого функционирования энергетического комплекса в долгосрочной перспективе.   

Выступая на круглом столе «Развитие гидроэнергетики: импульс для региональной экономики», глава Системного оператора отметил значительный вклад гидрогенерации в обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы и необходимость выработки комплексного подхода к ее развитию.

«На фоне системного роста электропотребления и устаревания оборудования действующих электростанций мы стоим перед задачей значимого ввода новых мощностей. В этих условиях крайне важной становится задача определения рациональной структуры генерирующих мощностей. В условиях значительного роста стоимости проектов традиционной генерации, связанной в том числе с необходимостью развития энергомашиностроения (на примере газовых турбин), проекты строительства ГЭС становятся все более конкурентными, в том числе потому, что в гидроэнергетике исторически накоплен высокий строительный потенциал и компетенции по производству оборудования», – отметил Федор Опадчий.

Организатором круглого стола выступил Институт экономики инфраструктурных отраслей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сотрудники которого представили методику расчета комплексных социально-экономических эффектов от строительства и эксплуатации ГЭС. В их числе – прямые эффекты для экономики при размещении ГЭС, эффекты для электроэнергетики, эффекты для бюджетов различных уровней, противопаводковые и экологические эффекты. Методика была опробована в 15-ти субъектах РФ.

«Представленная методика показывает значительный мультипликативный эффект в экономике в целом при реализации строительства ГЭС, который делает оправданным государственные инвестиции, например, в создание водохранилищ, иные формы софинансирования государством проектов при строительстве ГЭС», – сказал Федор Опадчий.

При этом для комплексного обоснования строительства новых объектов требуется актуализация технико-экономических показателей этих проектов, в первую очередь уточнение требуемых объемов капитальных затрат. Для практического запуска реализации этих проектов важно использовать точные расчеты и учитывать позицию регионов для получения социально-экономических эффектов при строительстве ГЭС. 

В числе ключевых преимуществ развития гидрогенерации Федор Опадчий отметил важное значение ГЭС и ГАЭС как источника резервов мощности и эффективного регулятора баланса выработки-потребления, в том числе в ситуации увеличения доли ВИЭ-генерации c негарантированной погодозависимой выработкой.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители энергокомпаний, профильных ассоциаций, научного сообщества.

О Всероссийском водном конгрессе

Всероссийский водный конгресс – ключевая дискуссионная площадка для выработки консолидированных решений по комплексному использованию водных ресурсов, развитию водохозяйственного комплекса и сохранению водного фонда страны. Мероприятие проводится ежегодно с 2017 года.

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