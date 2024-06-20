Итоги конференции WIRE PLAZA: материалы и технологии

С 4 по 6 июня в Москве прошла 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE. Мероприятие посетили специалисты, производители, дистрибьюторы и ритейлеры отрасли. Эффективной коммуникационной площадкой по традиции стала конференция WIRE Plaza, объединившая более 30 экспертов и десятки посетивших ее слушателей.

Первый день программы был посвящен анализу рынка проволоки, кабеля и металлов – с позиции производителей и потребителей готовой продукции и технологий. В числе спикеров были представители компаний РА Русмет, СИБУР, International Plastic Guide и других.

Алексей Ковтун, РА Русмет:

Мы обсуждали важность вторичного использования алюминия и меди в кабельно-проводниковой продукции, и здесь ключевыми факторами для развития сегмента являются экологические и экономические аспекты. Был виден активный интерес со стороны слушателей, что всегда приятно. Также мы отметили для себя насыщенность выставки WIRE в целом и рост числа стендов и гостей.

Часть программы конференции была обращена в сторону сферы строительства, регулирования стандартов качества и безопасности, а также каталога Национального реестра добросовестных производителей. В этом блоке гости имели возможность узнать актуальную информацию от экспертов из Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Национального объединения строителей, а также Центра строительных экспертиз ИНРАСП.

Константин Плотников, Национальное объединение строителей:

Регламенты взаимодействия между заказчиками, разработчиками и строителями в девелопменте приобретают все большее значение. В компаниях топ-5 существуют собственные отделы стандартов, поэтому тема, которую мы обсудили на конференции, довольно актуальна и востребована рынком.



Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.