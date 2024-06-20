Сергей Павлушко: «Российский опыт отраслевой стандартизации востребован в странах СНГ»

2 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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20 июня в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось ежегодное заседание Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) Росстандарта. Оно стало десятым по счету с момента реорганизации технического комитета, в результате которой Системный оператор стал его базовой организацией.

Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председатель ТК 016 Сергей Павлушко обратился с приветственным словом к участникам юбилейного заседания.

Он подвел итоги деятельности обновленного ТК 016 за десять лет, обратив внимание на большой объем разработок в подкомитетах, применение ссылок на стандарты в документах Минэнерго России, расширение состава ТК 016.

С 2014 года в подкомитетах ТК 016 разработано и утверждено 213 стандартов ГОСТ/ГОСТ Р и изменений к ним. В частности, разработана новая группа стандартов ГОСТ Р по задачам подгруппами «Оперативно-диспетчерское управление», «Информационная модель электроэнергетики», а также по вопросам эксплуатации оборудования ТЭС, по гидротехническим сооружениям и гидроагрегатам ГЭС. В 2023 году приказом Росстандарта в Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) включена позиция с новым кодом 27.010-01 «Электроэнергетические системы», что стало отражением нового этапа развития стандартизации в области управления функционированием энергосистем.

«Проведенная ТК 016 работа не могла быть не отмечена Росстандартом. С 2019 года мы стабильно входим в пятерку лучших комитетов Росстандарта по результатам активности», – отметил Сергей Павлушко.

Председатель МТК 541/ТК 016 также отметил, что благодаря активной позиции Минэнерго России в работе, направленной на обязательное применение стандартов в электроэнергетике создано около 40 отсылочных норм из приказов Минэнерго России на национальные стандарты. Разработанные техническим комитетом стандарты в области РЗА активно применяются в Системе добровольной сертификации АО «СО ЕЭС».

Директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева, выступая на заседании, подчеркнула важное значение деятельности по развитию базы национальных стандартов и высокий уровень работы ТК 016.

«Национальные стандарты являются основой для проведения единой технической политики в электроэнергетике и очень важны в контексте обеспечения совместимости различного оборудования, формирования конкурентного рынка для производителей того или иного оборудования и поддержания надежности и безопасности эксплуатации и функционирования отдельных энергообъектов и энергосистем в целом. На данный момент на повестке стоят новые вызовы, в том числе по обеспечению технологического суверенитета отрасли. Работа по развитию базы национальных стандартов является важным вкладом в решение этой задачи. Эти документы позволяют, в том числе, формировать четкие сигналы производителям о том, какое оборудование, устройства и технологии востребованы на текущем этапе», – отметила Елена Медведева.

Опыт ТК 016 по стандартизации также востребован на уровне СНГ при разработке технических документов Электроэнергетического совета СНГ, Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии.

«Мы в Системном операторе чувствуем, что потребность использования нашего опыта имеется и на международной арене – например, вся Центральная Азия заинтересована в группе стандартов по возобновляемым источникам энергии», – добавил Сергей Павлушко.

О техническом комитете по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

TK 016 является формой сотрудничества заинтересованных организаций, органов власти и физических лиц при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации. TK 016 сформирован из представителей федеральных органов исполнительной власти, организаций в электроэнергетике, общероссийских общественных организаций и объединений, научных и производственных организаций и предприятий электроэнергетики, профильных высших учебных заведений.

АО «СО ЕЭС» выступает базовой организацией комитета, выполняющей также функции секретариата ТК 016.

Одной из главных задач ТК 016 является эффективное использование национальных стандартов для проведения единой технической политики в электроэнергетике, достижения технологической совместимости оборудования на объектах электроэнергетики, в электросетевом комплексе и Единой энергетической системе России в целом для обеспечения ее надежного функционирования и развития.

Область деятельности ТК 016 – стандартизация в области электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе системам силовой электроники, а также стандартизация интеллектуальных технологий в электроэнергетике.

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