Системный оператор подвел итоги первого отбора в рамках целевой модели управления спросом

Конкурентный отбор исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии проведен в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности с учетом изменений, принятых постановлением Правительства РФ № 461 от 12.04.2024 и утвержденными регламентами оптового рынка.

Первый в рамках целевой модели конкурентный отбор проведен на период с 1 июля по 30 сентября 2024 года.

В качестве агрегаторов управления изменением режима потребления электрической энергии в нем приняли участие 5 субъектов оптового рынка, подавшие заявки в отношении 30 агрегированных объектов управления по 1-й ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и 13 агрегированных объектов управления по 2-й ценовой зоне.

По итогам процедуры отобранными были признаны заявки в отношении всех 30 агрегированных объектов управления по 1-й ценовой зоне и 11 агрегированных объектов управления по 2-й ценовой зоне.

Суммарный плановый почасовой объём снижения потребления электроэнергии отобранных агрегированных объектов управления на каждый месяц по двум ценовым зонам в совокупности составил 296 МВт. В том числе для первой ценовой зоны этот параметр составил 85 МВт, для второй ценовой зоны – 211 МВт.

Цена оказания услуг по управлению изменением режима потребления электроэнергии по итогам отбора для каждого месяца квартала составила 437 402 руб./МВт для 1-й ценовой зоны и 437 000 руб./МВт для 2-й ценовой зоны.

Реестр итогов отбора ресурса по управлению изменением режима потребления опубликован на официальном сайте Системного оператора.